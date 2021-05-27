Зидан покинул мадридский «Реал». Команда впервые за 11 лет не выиграла ни одного трофея за сезон

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Steve Mcmetha / Flickr

Футбольный клуб «Реал» (Мадрид) объявил об отставке главного тренера команды Зинедина Зидана.

Об этом говорится на сайте клуба.

«Футбольный клуб «Реал» сообщает, что Зинедин Зидан решил завершить нынешний этап в качестве тренера нашего клуба. Мы должны уважать его решение и выразить нашу признательность за его профессионализм, преданность делу и приверженность на протяжении всех этих лет», — говорится в заявлении.

Зидан впервые возглавил «Реал» в мае 2016 года. Под его руководством мадридский клуб трижды подряд выиграл Лигу чемпионов, по два раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, по разу — чемпионат Испании и Суперкубок Испании. Весной 2018 года Зидан покинул свой пост, но через год вернулся и снова выиграл чемпионат страны.

Нынешний сезон «Реал» завершил на втором месте в чемпионате Испании, вылетев из Кубка Испании и Лиги чемпионов. Таким образом, мадридская команда впервые за 11 лет завершила сезон без трофеев.