СБУ проведет антитеррористические учения в киевском метро

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Группа Антитеррористического центра Службы безопасности (СБУ) в ночь с 27 на 28 мая проведет учения на объектах киевского метрополитена в Шевченковском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба предупреждает жителей и гостей столицы, что во время учений могут ограничивать движение транспорта и пешеходов, а также проверять документы. СБУ призывает сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

В Шевченковском районе находятся станции «Сырец», «Дорогожичи», «Лукьяновка», «Золотые ворота», «Театральная», «Университет», «Площадь Льва Толстого», «Политехнический институт», «Шулявская», «Берестейская» и «Нивки».

В учениях также будут участвовать подразделения полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.