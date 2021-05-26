Dragon Capital Томаша Фиалы купил издание «Украинская правда»

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Соколовская Инна / УНИАН

Глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала стал новым владельцем «Украинской правды». Редактор-основатель «УП» Алена Притула по соглашению передала 100% корпоративных прав на издание и теперь все его активы переходят в группу Dragon Capital.

Об этом сообщает сама «Украинская правда».

В «УП» отмечают, что редакционная политика не будет меняться, а команда издания во главе с главным редактором Севгиль Мусаевой продолжит работать в прежнем формате в сотрудничестве с Притулой, которая будет «выполнять роль редактора-основателя».

Указано, что для Dragon Capital — это инвестиция в свободные медиа и свободу слова в Украине.

«По аналогии с проектом «НВ» [бывшее «Новое Время»], мы продолжим практику невмешательства собственника в редакционную политику «УП» и рады анонсировать подписание соответствующего документа, который будет находиться в свободном доступе», — заявил Фиала.

Редакция «НВ», другого медиа-проекта Dragon Capital, уже заявила, что продолжит работать независимо от «УП».

Компания Dragon Capital — одна из крупнейших групп в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. В медиагруппу «НВ» компании Dragon Capital Фиалы входят журнал «Новое время», «Радио НВ» и портал NV.ua.

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