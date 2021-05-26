ГБР проводит обыски в киевском Доме профсоюзов

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Сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски в столичном офисе Федерации профсоюзов Украины (Дом профсоюзов) и изымают служебные документы.

Об этом сообщается на сайте Федерации.

Обыски проходят в кабинете избранного главы Федерации Григория Осового, а также в правовом и имущественном департаментах. Никаких обвинений предъявлено пока не было.

«Пока не известно, какую цель преследуют следователи ГБР, проводя обыски в правозащитной организации на следующее утро после съезда, и какие документы мы могли принять на съезде, которые бы так взволновали власть», — заявили в Федерации, передает «Суспільне».

Там добавили, что за несколько дней до съезда в Федерацию обратился следователь главного управления Нацполиции с требованием предоставить личные данные делегатов съезда. 25 мая на съезде Федерации главой повторно избрали Григория Осового.

В центральном управлении Госбюро расследований пока не могут прокомментировать обыски.