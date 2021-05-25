SOCAR возобновила поставки российского дизельного топлива в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Martin Adams on Unsplash
Азербайджанская компания SOCAR начала поставки российского дизельного топлива производства «Роснефти» в Украину.
Об этом изданию enkorr рассказали участники рынка.
«Ресурс объемом около 2 тысячи тонн был импортирован на адрес компании из группы ОККО», — сообщил один из собеседников издания.
Он также добавил, что растаможка топлива состоится до конца дня.
Компания SOCAR стала экспортным оператором нефтепродуктов «Роснефти» в Украине. Только в мае его квота составит 100 тысяч тонн дизеля и 12 тысяч тонн сжиженного газа.
- С 1 апреля компании, связанные с нардепом Виктором Медведчуком, заявили о прекращении экспорта российского топлива. Они были монополистами и единственные поставляли в Украину дизельное топливо и сжиженный газ из России. Причиной этого назвали действия украинской власти.
- В середине мая азербайджанская компания SOCAR сообщила, что подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов «Роснефти» в Украину, Польшу, страны Балтии и другие государства Восточной Европы.