СБУ обнаружила в центре Киева хранилище оружия и боеприпасов
- Автор:
- Олег Панфилович
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СБУ
Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оружие и боеприпасы выявили в Печерском районе столицы, они были спрятаны в одной из дренажных систем города. Правоохранители изъяли из тайника противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, около 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 снаряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45 x 39 мм.
По данному факту СБУ возбудила уголовное производство и пытается установить, кому принадлежат найденные оружие и боеприпасы.
- В феврале в городе Попасная (Луганская область) правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами.
- Летом прошлого года в Люботине Харьковской области обнаружили тайник с тротиловыми шашками, боеприпасами, почти 62 тысячами патронов различного калибра и большим количеством вспомогательных военных средств.