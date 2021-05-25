СБУ обнаружила в центре Киева хранилище оружия и боеприпасов

Новости

СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в центре Киева хранилище боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оружие и боеприпасы выявили в Печерском районе столицы, они были спрятаны в одной из дренажных систем города. Правоохранители изъяли из тайника противотанковый гранатомет РПГ-22, автомат АКМ-74, 4 тротиловые шашки общим весом 1,2 кг, около 1 кг пластида, 6 гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним, 5 снаряженных магазинов к автомату, 320 патронов калибра 5,45 x 39 мм.

По данному факту СБУ возбудила уголовное производство и пытается установить, кому принадлежат найденные оружие и боеприпасы.