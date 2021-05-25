Мальта объявила, что стала первой страной ЕС с коллективным иммунитетом к коронавирусу

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Japanexperterna.se / Flickr

В Министерстве здравоохранения Мальты заявили, что страна стала первой в Европейском Союзе, где сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу — 70% взрослого населения сделало хотя бы одну прививку.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Минздрава Мальты Крис Ферне также уточнил, что почти половина взрослого населения страны (около 42%) уже получила две дозы вакцины против коронавируса. Министр отмечает, что прививки в стране делают «каждые пять секунд».

Он также отметил, что граждане, которые прошли полную вакцинацию, с июля не будут обязаны носить защитные маски на улице. Однако в помещениях маски останутся обязательными для них.

На Мальте, население которой составляет около полумиллиона человек, с начала пандемии коронавируса выявили более 30 тысяч случаев коронавируса.

С 24 мая в стране ослабили карантин — позволили посещать тренажерные залы и бассейны, а время работы ресторанов продлили до полуночи (ранее они могли работать до 17:00).