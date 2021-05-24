Владелец Louis Vuitton и Dior ненадолго возглавил рейтинг самых богатых людей мира. Но потом основатель Amazon вернул себе первое место

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Vincent Isore / IP3/Getty Images

Глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно в понедельник утром возглавил рейтинг самых богатых людей мира, обогнав стабильного лидера списка основателя Amazon Джеффа Безоса.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свой рейтинг Forbes Real-Time, который обновляет в режиме реального времени.

Состояние Арно 24 мая оценили в $186,3 млрд, что на 300 млн больше, чем у Безоса ($186 млрд). Третье место в рейтинге занимает основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в $147,3 млрд.

Однако уже через несколько часов после публикации Forbes Безос вернул себе первое место в рейтинге. По последним данным рейтинга, его состояние оценивают $188,5 млрд, а Арно, переместился на второе место, — с $187,3 млрд.

Арно уже ненадолго оказывался на первом месте рейтинга Forbes в декабре 2019 года, тоже обогнав Безоса. Лидером рейтинга на несколько дней становился и Маск — в январе этого года.

Forbes отмечает, что состояние Арно за более года — с марта 2020 года — выросло на более чем $110 млрд. Этому способствовало то, что LVMH продемонстрировал высокие показатели, несмотря на пандемию коронавируса — в первом квартале этого года холдинг получил €14 млрд выручки, что на 32% выше показателя того же периода 2020-го. Этому, по мнению аналитиков, помог «импульс», обеспечен покупателями в Китае.