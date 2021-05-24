Минобразования представило новое меню для школьников. Его разрабатывали совместно с шеф-поваром Клопотенко

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Министерство образования и науки Украины

Министерство образования и науки представило новое меню для школьников. Его разрабатывали вместе с шеф-поваром Евгением Клопотенко.

Об этом пишет пресс-служба Министерства образования.

На презентации присутствовали первая леди Елена Зеленская, министр образования Сергей Шкарлет, министр здравоохранения Виктор Ляшко и сам повар Клопотенко.

«Когда мы начинали работу над реформой системы школьного питания, мы поставили себе цель — повысить общий средний уровень питания в украинских школах. Это комплексная задача — от улучшения качества, питательности блюд и безопасности пищевых продуктов до ресурсного обеспечения школ. Я хочу, чтобы дети с удовольствием шли в школьную столовую, а родители были при этом уверены, что школьное питание полезно для здоровья», — отметила Елена Зеленская.

Участники представили типичное меню на 4 недели. Оно будет содержать 160 различных блюд, которые будут использоваться в зависимости от потребностей питания в различных учебных заведениях.

«В меню школьных столовых появятся традиционные украинские блюда, популярные блюда различных кухонь мира, а также безглютеновые позиции, будет увеличено количество фруктов и мяса в рационе. В меню добавляются пошаговые рецепты и технические карты, что значительно облегчит работу сотрудников школьных столовых», — подчеркнул Евгений Клопотенко.

Во время презентации детям дали попробовать несколько блюд из обновленного меню, а именно — салат с морковью и сметаной, шпундру, булгур и львовский сырник.