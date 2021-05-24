Зеленский предлагает признать крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины

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Ратинский Вячеслав / УНИАН

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта президента Владимира Зеленского о коренных народах. В нем он предлагает признать такими крымских татар, крымчаков и караимов.

Об этом говорится на странице законопроекта.

Согласно документу коренным народом в Украине считается автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины.

Законопроект определяет гарантии для коренных народов на культурное, языковое, образовательное, информационное развитие. Он также предусматривает правовую защиту народов от любых действий, которые будут направлены на лишение культурных ценностей или признаков этнической принадлежности, а также принудительное выселение или ассимиляцию.