По Украине пройдут сильные дожди — синоптики объявили штормовое предупреждение

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Гонтарь Владимир / УНИАН

В понедельник, 24 мая, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются ливни.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, значительные дожди (I уровень опасности, желтый) пройдут ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.

Также ливни не обойдут Киевскую область и Киев в частности.

Днем 24 мая обильные дожди прогнозируют в Полтавской и Сумской областях.