По Украине пройдут сильные дожди — синоптики объявили штормовое предупреждение
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Гонтарь Владимир / УНИАН
В понедельник, 24 мая, в западных, северных и центральных областях Украины ожидаются ливни.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По данным синоптиков, значительные дожди (I уровень опасности, желтый) пройдут ночью во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях.
Также ливни не обойдут Киевскую область и Киев в частности.
Днем 24 мая обильные дожди прогнозируют в Полтавской и Сумской областях.
- Ранее синоптики предупредили, что в выходные и в начале следующей недели в Украине ожидается неустойчивая погода — от +15 °С до +28 °С, дожди будут преимущественно локальными. Согласно прогнозу, пляжная погода с температурой до +28 °С будет только на востоке и частично юге Украины.