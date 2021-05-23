В Китае из-за непогоды во время горного ультрамарафона погиб 21 бегун
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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В Китае во время горного ультрамарафона в провинции Ганьсу из-за резкого ухудшения погодных условий погиб 21 человек.
Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа.
Всего в соревнованиях — забеге на 100 км по пересеченной местности на высоте от 2 тысяч до 3,1 тысячи метров — участвовали 172 спортсмена, восемь получили травмы и были госпитализированы.
Причиной трагедии стало резкое ухудшение погодных условий: сильное снижение температуры, которое сопровождалось ледяным дождем, градом и сильным ветром.
Местные власти организовали спасательную операцию, к которой привлекли около 700 спасателей.
Сейчас для расследования всех обстоятельств трагедии создана специальная группа.
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