В Киеве прошел ежегодный Транс-марш. Есть несколько задержанных
- Автор:
- Ангелина Шеремет
- Дата:
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Полина Карпова / «Бабель»
В Киеве в субботу, 22 мая, состоялся марш трансгендеров. Мероприятие стартовало на Михайловской площади, а закончилось на Почтовой, в нем приняло участие около 150 участников.
Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Суспільне».
В этом году марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.
Среди требований участников мероприятия: внедрить новую Международную классификацию болезней в Украине, а также обновить действующий клинический протокол и процедуру юридического признания гендера.
Также они требуют, чтобы в украинском законодательстве гендерная идентичность была защищена от дискриминации.
На мероприятии также были представители праворадикальных организаций (примерно 200 человек), в частности, «Традиция и порядок» с лозунгами «Бог! Родина! Патриархат». Марш они называли «парадом извращенцев и душевнобольных».
Отмечается, что во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако полиция их оперативно задержала.
- В 2019 году марш состоялся в ноябре. Тогда члены праворадикальных организаций также пытались прорваться к участникам. В 2020 году мероприятие не состоялось из-за пандемии.
- В 2018 году правые сорвали киевский Транс-марш. Через три минуты после начала правоохранители прекратили акцию, чтобы защитить ее участников от атак.