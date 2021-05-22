В Киеве прошел ежегодный Транс-марш. Есть несколько задержанных

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Полина Карпова / «Бабель»

В Киеве в субботу, 22 мая, состоялся марш трансгендеров. Мероприятие стартовало на Михайловской площади, а закончилось на Почтовой, в нем приняло участие около 150 участников.

Об этом сообщают «Радио Свобода» и «Суспільне».

В этом году марш связан с 25 мая 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения исключила 11 диагнозов, связанных с трансгендерностью, из категории психических заболеваний.

Среди требований участников мероприятия: внедрить новую Международную классификацию болезней в Украине, а также обновить действующий клинический протокол и процедуру юридического признания гендера.

Также они требуют, чтобы в украинском законодательстве гендерная идентичность была защищена от дискриминации.

На мероприятии также были представители праворадикальных организаций (примерно 200 человек), в частности, «Традиция и порядок» с лозунгами «Бог! Родина! Патриархат». Марш они называли «парадом извращенцев и душевнобольных».

Отмечается, что во время шествия несколько человек пытались напасть на участников мероприятия, однако полиция их оперативно задержала.