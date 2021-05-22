YouTube с 1 июня начнет вставлять рекламу во все видео, а выплаты за нее будут считаться роялти

Новости

Videvo

Видеохостинг YouTube заявил, что c 1 июня во все видео без исключения будет вставляться реклама.

Об это сообщается в блоге YouTube.

Отмечается, что сервис планирует монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе. Кроме того, с 1 июня выплаты за рекламу будут считаться роялти. Прибыль, полученная от просмотров в США, будет облагаться налогом.

«Вы предоставляете YouTube право монетизировать ваш контент в Сервисе, в том числе показывать внутри Контента рекламу или взимать с пользователей плату за доступ к нему. Настоящее Соглашение не дает вам права получать какие-либо выплаты. С 1 июня 2021 года любые платежи, которые вы вправе получать от YouTube в соответствии с другими соглашениями между вами и YouTube, в том числе доход от функции «Спонсорство», Суперчата и участия в Партнерской программе YouTube, будут считаться роялти. Если того потребует законодательство, Google будет удерживать налоги с подобных платежей», — говорится в сообщении.