Суд арестовал «Умку» и «Лашу Свана». В полиции их называют самыми влиятельными в Украине ворами в законе

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Национальная полиция

Печерский районный суд Киеве 21 мая избрал меры пресечения ворам в законе, известным как «Умка» и «Лаша Сван». Их обоих взяли под стражу в зале суда.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

«Умку» и «Лашу Свана» суд отправил на 60 дней под стражу без права внесения залога.

Им инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Национальная полиция

Напомним, полицейские задержали их накануне — 21 мая, назвав «самыми влиятельными в Украине ворами в законе». Во время обысков у них изъяли более $3,2 миллиона. Правоохранители также сообщили, что установили все их связи — задержанные создаваали преступные группировки и подстрекали людей к совершению новых преступлений.