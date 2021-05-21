В Крыму украинского политзаключенного Яцкина приговорили к 11 годам колонии строгого режима. В МИД Украины «приговор» назвали незаконным
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- Екатерина Кадакова
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Facebook / Людмила Денісова
Подконтрольный российским оккупационным властям Верховный суд Крыма приговорил Ивана Яцкина, обвиняемого в «государственной измене» якобы в пользу Украины, к 11 годам колонии строгого режима.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Согласно решению суда, после окончания срока отбывания наказания в колонии Яцкин будет еще один год находиться под административным надзором.
«Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма», — заявила Денисова.
Кроме этого, омбудсмен призвала международное сообщество отреагировать на «незаконное судилище» и усилить давление на Россию для защиты прав граждан, проживающих на территории временно оккупированного Крыма, а также ради освобождения всех незаконно удерживаемых страной-агрессором украинцев.
Как уточнил адвокат Яцкина, Николай Полозов, его подзащитному зачтут срок содержания под стражей с октября 2019 года. Поэтому до полного отбытия наказания по этому приговору мужчине осталось менее 9,5 лет.
Также адвокат заверил, что будет обжаловать решение суда.
На «незаконный приговор» уже отреагировали и в Министерстве иностранных дел Украины. Первый заместитель главы МИД Эмине Джапарова осудила решение суда и призвала международное сообщество отреагировать на длительные грубые нарушения прав человека в оккупированном Крыму.
«Тяжелобольного украинца Ивана Яцкина, задержанного в Крыму в 2019 году по надуманным обвинениям, российские оккупанты приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Силовики издевались над ним, подорвали здоровье и все время искали поводы для недопуска консулов и независимых адвокатов. Россия должна немедленно освободить Ивана Яцкина и всех незаконно удерживаемых граждан Украины», — написала она на своей странице в Twitter.
Дело Яцкина
Крымчанина Ивана Яцкина российские силовики задержали в декабре 2019 года из-за подозрения в государственной измене. После этого его этапировали в Москву. По версии ФСБ, мужчина «действовал в интересах украинских спецслужб на территории оккупированного Крыма, собирал и передавал какую-то информацию». На момент задержания Яцкина его жена Гульнара Кадырова была беременна их третьим ребенком.
По данным российской газеты «Коммерсантъ», Яцкин в феврале 2020 года писал письмо президенту Украины с просьбой включить его в список лиц на обмен и оказать финансовую помощь его семье.
Сам Яцкин виновным себя не признает и считает, что его задержали из-за активной проукраинской позиции. В СБУ также заверили, что Яцкин не сотрудничал со службой.
Правозащитный центр «Мемориал» включил мужчину в список лиц, которых преследуют незаконно и по политическим мотивам.