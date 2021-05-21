Одесской юридической академии нанесли 116 миллионов гривен убытков из-за поддельных документов. Госрегистратору сообщили о подозрении
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- Виктория Мартынюк
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Міністерство внутрішніх справ
В Одессе государственному регистратору сообщили о подозрении — его действия повлекли более 116 миллионов гривен убытков Одесской юридической академии.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Следствие установило, что в 2018 году регистратор внес изменения в госреестр прав на недвижимое имущество в отношении собственника объекта недвижимости. По данным правоохранителей, на основании поддельных документов было отменено право собственности юридической академии и частного общества, а недвижимость незаконно перерегистрированы на другую коммерческую структуру.
Регистратору инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).
Правоохранители также устанавливают полный круг лиц, причастных к незаконному отчуждению и перерегистрации недвижимости.
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