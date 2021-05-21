Суд оправдал экс-депутата Левуса в деле о получении компенсации за жилье

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Струмковський Владимир / УНИАН

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал бывшего народного депутата VIII созыва парламента Андрея Левуса в деле о компенсации 543 900 гривен от государства за проживание в гостинице.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Коллегия судей признала невиновным Левуса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).

По версии стороны обвинения, Левус незаконно получил компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014—2017 годах, имея при этом собственное жилье в Киеве. В суде не указали основания для своего решения.

Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд обвинение в отношении народного депутата еще в июне 2020 года.