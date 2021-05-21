Суд оправдал экс-депутата Левуса в деле о получении компенсации за жилье
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Струмковський Владимир / УНИАН
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оправдал бывшего народного депутата VIII созыва парламента Андрея Левуса в деле о компенсации 543 900 гривен от государства за проживание в гостинице.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Коллегия судей признала невиновным Левуса в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью).
По версии стороны обвинения, Левус незаконно получил компенсацию за аренду гостиничного номера в 2014—2017 годах, имея при этом собственное жилье в Киеве. В суде не указали основания для своего решения.
Приговор может быть обжалован в Апелляционной палате ВАКС в течение 30 дней.
Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд обвинение в отношении народного депутата еще в июне 2020 года.