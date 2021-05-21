В Twitter спустя три года вернули верификацию аккаунтов. Ее остановили из-за ультраправого активиста
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
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Videvo
Компания Twitter возобновила в своей соцсети верификацию аккаунтов спустя три года. В течение нескольких недель у всех пользователей появится кнопка получения синей галочки на вкладке «Настройки учетной записи».
В блоге Twitter указано, что принимать заявки на верификацию начали 20 мая.
Компания ввела новую политику с более «ясными критериями проверки пользователей» и начала удалять галочки с профилей, которые не соответствуют новым правилам.
Теперь подтвердить свой аккаунт могут только представители правительств, компаний, брендов, организаций, СМИ, общественные деятели, активисты, музыканты, спортсмены и блогеры. Компания вскоре добавит в список ученых и религиозных лидеров.
Twitter будет более скрупулезно проверять аккаунты. Для получения галочки учетная запись должна быть полной (имя, аватарка, подтвержденная почта или номер телефона) и активной минимум полгода.
- В Twitter убрали верификацию в ноябре 2017 года после подтверждения профиля ультраправого активиста Джейсона Кесслера и скандала на фоне этого. Пользователи обвинили Twitter в одобрении позиции Кесслера, хотя компания уверяла, что галочка подтверждает только личность. В 2017 году Кесслер организовал марш «Объединенных правых» в Шарлоттсвилле, который закончился стычками с антифашистами и сторонниками Black Lives Matter. За два дня событий погибли 3 человека и еще 38 пострадали.
- В августе 2018 года члены Республиканской партии США заподозрили Россию в разжигании конфликта в Шарлоттсвилле через соцсети.