Украина внесла трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности

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Министерство культуры внесло трех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет о:

Копылове Игоре Сергеевиче;

Петренко Игоре Петровиче;

Мироновой Марии Андреевне .

Почему их внесли в этот список — не уточняется. В то же время Петренко ездил в оккупированный Крым в 2018 году, а еще вместе с Копыловым в 2020 году они снимали на полуострове фильм о Герое России.

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Внести их в этот перечень посоветовала СБУ 11 мая, оказались они в нем 19 мая. Всего в этом списке 192 человека.