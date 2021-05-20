СБУ завершила расследование в отношении командира Черноморского флота РФ, который в 2014 году блокировал военные части ВСУ в Севастополе

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СБУ завершила досудебное расследование в отношении командира 41-й бригады ракетных кораблей Черноморского флота РФ, капитана первого ранга Александра Толмачева, который в 2014 году организовал блокирование Севастопольского отряда морской охраны пограничной службы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вследствие действий злоумышленника украинская военная часть не смогла выполнить обязанности по охране государственной границы Украины, территориального моря и внутренних вод», — говорится в материалах следствия.

Александр Толмачев

Также отмечается, что Толмачев отвечал за блокирование подразделениями вооруженных сил РФ военных частей ВСУ и транспортных коммуникаций.

«Подозреваемый способствовал беспрепятственному вторжению военнослужащих ВС РФ для осуществления военной оккупации территории полуострова Крым, захват ими административных зданий и ключевых объектов военной и гражданской инфраструктуры, имеющих важное оборонное и стратегическое значение», — заявили в СБУ.

По мнению следователей, это привело к нарушению территориальной целостности Украины и потере объектов государственной собственности.

Сейчас против Толмачева открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 (Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 110 (Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенные по предварительному сговору группой лиц, которые привели к гибели людей или иным тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины.

Следователи уже передали обвинительный акт в Киевский апелляционный суд для определения подсудности.