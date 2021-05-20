«Страна без войны»: Зеленский назвал приоритеты своей политики

Новости

Facebook / Офіс президента

Президент Владимир Зеленский назвал главные приоритеты своей политики. Он выделил судебную реформу, деолигархизацию, а также инфраструктурные проекты.

Об этом он заявил во время пресс конференции.

«Какие приоритеты: номер 1 — мы строим страну без олигархов... Действительно страну без олигархов... Сейчас вы видите результат. Страну для 40 млн, а не для сотни Forbes. Государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес должен жить за счет государственного бюджета», — отметил Зеленский.

По его словам, сейчас нужно закончить земельную реформу. Главным же приоритетом Зеленский называет построить «страну без войны».