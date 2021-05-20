«Страна без войны»: Зеленский назвал приоритеты своей политики
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Владимир Зеленский назвал главные приоритеты своей политики. Он выделил судебную реформу, деолигархизацию, а также инфраструктурные проекты.
Об этом он заявил во время пресс конференции.
«Какие приоритеты: номер 1 — мы строим страну без олигархов... Действительно страну без олигархов... Сейчас вы видите результат. Страну для 40 млн, а не для сотни Forbes. Государство должно помогать бизнесу, а не большой бизнес должен жить за счет государственного бюджета», — отметил Зеленский.
По его словам, сейчас нужно закончить земельную реформу. Главным же приоритетом Зеленский называет построить «страну без войны».
- 20 мая президент Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию в честь второго года пребывания в должности. Туда аккредитовали 100 СМИ и около 200 журналистов. Само мероприятие проводят на территории государственного предприятия «Антонов».