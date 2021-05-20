Китайский марсоход прислал первые фото с Марса

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CNSA

Китайское национальное космическое управление опубликовало две фотографии и два видео, которые снял марсоход Zhurong («Журонг») во время первой посадки на красную планету. Фото управление опубликовало на сайте.

Одно изображение показывает солнечные батареи марсохода Zhurong, второе — пейзаж впереди робота.

Отметим, что Zhurong имеет лазерный инструмент для оценки химического состава горных пород. Радар будет искать под поверхностью замерзшую воду.

Zhurong на Марс доставили в рамках миссии Tianwen-1, которая имеет сразу две задачи — доставить орбитальный аппарат и марсоход. Главное отличие китайского марсохода от американского — радиолокационная станция подповерхностного зондирования. Такой прибор на Марс еще никто не доставлял. Смысл его применения в том, чтобы «заглянуть» на десятки метров вглубь планеты и понять местное геологическое строение, а также распределение скальных пород, почвы и льда.

Китай стал второй страной, после Америки, которая успешно посадила зонд на поверхность Марса и будет эксплуатировать его в течение значительного периода времени. Однако это уже не первая попытка Китая попасть на Марс. В 2011 году была попытка общего с Россией запуска. Но тогда ракета упала в Тихий океан.