Правительство утвердило схему экзаменов по украинскому языку для госслужащих. Как они будут проходить?

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Кабинет министров утвердил порядок проведения экзаменов на уровень владения государственным украинским языком. Этот экзамен нужен для получения гражданства, а также для государственных служащих.

Об этом в Telegram сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Экзамен на знание языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования и с компьютерами. Нацкомиссия по стандартам госязыка должна утвердить методику проведения экзамена. Также именно эта комиссия выдает государственный сертификат об уровне владения государственным языком.

В этом году экзамен должны сдать около 150 тысяч будущих чиновников.

Напомним, согласно закону о языке, экзамен на знание языка касается президента, членов правительства, государственных служащих, руководства силовых органов, представителей полиции (кроме младшего состава), офицеров-контрактников, судей.

Также юристы (адвокаты, нотариусы), руководители государственных и коммунальных больниц, учителя, работники государственных и коммунальных предприятий должны при приеме на работу подтвердить знание украинского. Они могут либо сдать экзамен, либо принести документ о среднем образовании (если среди предметов есть украинский язык).

Для получения гражданства Украины экзамен на знание языка становится обязательным — раньше этой нормы не было. Однако есть исключение — в случае, когда государство само заинтересовано в том, чтобы человек стал гражданином Украины. Например, так было с министрами-экспатами, которые получили гражданство по упрощенной процедуре. В таком случае можно обойтись без экзамена, но язык все равно придется выучить — в течение первого года после получения гражданства.