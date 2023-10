Що подивитися у вихідні. «Продавці болю» з Емілі Блант і Крісом Евансом, художньо-документальний мінісеріал «Енфілдський полтергейст» та екранізація гри Five Nights at Freddyʼs

Тексти

Apple TV+ / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, HBO і Peacock вийшли пʼять цікавих релізів. Це екранізація відеоігор «Пʼять ночей у Фредді», екранізація манги «Лицарі Зодіаку», кримінальна драма «Продавці болю», другий сезон костюмованого серіалу «Позолочене століття» і художньо-документальний мінісеріал «Енфілдський полтергейст». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Горор «Пʼять ночей у Фредді»

Про що фільм. Адаптація однойменної франшизи відеоігор, яка виходить з 2014 року. Поліцейського Майка Шмідта відсторонюють від роботи, і рекрутер пропонує йому посаду нічного охоронця покинутої сімейної піцерії Freddy Fazbearʼs Pizza. Майк погоджується, бо без роботи він може втратити опіку над своєю молодшою сестрою Еббі. Першої ж ночі починає коїтися щось дивне — Майку здається, що кукли-аніматроніки зарухалися.

Five Nights at Freddy's / Peacock / режисерка — Емма Таммі / у головних ролях — Джош Гатчерсон, Елізабет Леіл, Пайпер Рубіо, Меттью Ліллард / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 26% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,9.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм так і не зміг визначитися, чи розповідати серйозну історію про дитячі травми, чи показувати мультяшні дурощі. The New York Times каже, що у стрічці багато жанрових стереотипів, та далеко не всі з них гарно працюють.

Екранізація манги «Лицарі Зодіаку»

Про що фільм. Фільм засновано на манзі Saint Seiya Масамі Курумади. Підліток-сирота Сея живе на вулиці та заробляє вуличними боями. А паралельно розшукує свою викрадену сестру Патрицію. Під час одного з боїв він несподівано відкриває в собі містичні сили. І вже скоро дізнається, що йому судилося взяти участь у куди серйознішій битві у світі богів і героїв.

Knights of the Zodiac / Netflix / режисер — Томаш Багінський / у головних ролях — Маккенью Арата, Медісон Айсмен, Шон Бін, Фамке Янссен, Дієго Тіноко, Марк Дакаскос / тривалість — 1 година 52 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 21% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 4,4.

Що кажуть критики. IGN пише, що стрічка як старт нової франшизи розчаровує, і критикує майже все — від розкриття сюжету до костюмів. Polygon також називає фільм посереднім, але відмічає гарну постановку бойових сцен і гру деяких акторів, як-от Шона Біна.

Кримінальна драма «Продавці болю»

Про що фільм. Ліза Дрейк — одинока мати, яка влаштовується у стрип-клуб, щоб заробити грошей. Там вона знайомиться з Пітом, який жартома запрошує її працювати у фармацевтичній компанії. Несподівано для нього Ліза погоджується. Компанія в цей час перебуває на межі банкрутства, але Ліза виявляється спритним менеджером і піарником, тож справи поступово налагоджуються. Єдина проблема — знеболювальний препарат, який продає компанія, містить фентаніл. Тож активність Лізи поступово призводить до небажаних наслідків.

Pain Hustlers / Netflix / режисер — Девід Єйтс / у головних ролях — Емілі Блант, Кріс Еванс, Енді Гарсія, Кетрін О'Гара / тривалість — 2 години 2 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 25% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 5,6.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що, з одного боку, на таланті та енергії Емілі Блант тримається весь фільм, але з іншого — все навколо неї виглядає тьмяно. Оглядач на RogerEbert вважає, що у стрічці є добротні драматичні сцени, але решта виглядає не дуже впевнено.

Костюмований серіал «Позолочене століття» — другий сезон

Про що серіал. 1882 рік, Маріан Брук, донька генерала з півдня США, залишається сиротою і переїжджає в Нью-Йорк, де живуть її тітки. Там вона потрапляє у вище суспільство, яке роздирає конфлікт між старою поважною родиною ван Рейнів і родиною залізничного магната Джорджа Рассела, який розбагатів не так давно.

The Gilded Age / HBO / шоуранер — Джуліан Феллоуз / у головних ролях — Керрі Кун, Морган Спектор, Луїза Джейкобсон, Таїсса Фарміґа, Синтія Ніксон, Крістін Баранскі / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. Vanity Fair пише, що другий сезон продовжує лінію першого — це так само надто легковажний, але комфортний і спокійний серіал. The Washington Post каже, що другий сезон вийшов веселішим за перший.

Художньо-документальний мінісеріал «Енфілдський полтергейст»

Про що серіал. У 1977—1979 роках в Лондоні якась зла сила тероризувала сестер-школярок Джанет і Маргарет Ходжсон. Принаймні так стверджують деякі дослідники паранормальних явищ. Ці події увійшли у британський сучасний фольклор, за їхніми мотивами виходило багато документального та художнього кіно, наприклад, фільм «Закляття 2» 2016 року. Перша документалка зʼявилася ще в 1978 році. The Enfield Poltergeist пропонує новий формат цієї історії — художню реконструкцію з використанням оригінальних аудіозаписів, архівних кадрів та інтервʼю з учасниками подій.

The Enfield Poltergeist / Apple TV+ / режисер — Джеррі Ротвелл / у головних ролях — Олівія Бут-Форд, Христос Лоутон, Деніел Лі / тривалість — 4 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що автори опрацювали багато матеріалу, але реальних Джанет і Маргарет у фільмі доволі мало, хоча таємниця цього полтергейсту може критися саме у травмах дівчат-підлітків. Evening Standard називає фільм переконливим дослідженням, яке варто подивитися на Гелловін.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua