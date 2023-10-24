«Ми сподіваємося відновити цей термінал». Співзасновник «Нової пошти» Вячеслав Климов про ракетний удар, допомогу постраждалим і нові правила безпеки у відділеннях — бліц

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Getty Images / «Бабель»

Увечері 21 жовтня росія вдарила ракетою по терміналу «Нової пошти» в Харківській області. Загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення. Семеро постраждалих — у важкому стані, пʼятеро з них — у реанімації. Стан двох поранених залишається вкрай важким, вони підʼєднані до апаратів ШВЛ. Під час удару постраждалі сортували посилки з ліками та гуманітарною допомогою. Поряд із терміналом «Нової пошти» не було військових обʼєктів, а в самому терміналі — жодної зброї. Двадцять третього жовтня співзасновник компанії Вячеслав Климов приїхав на місце трагедії. «Бабель» коротко поговорив із ним.

Що відбувалося в терміналі на момент удару? Був сигнал повітряної тривоги?

Сьогодні ми провели пів дня, спілкуючись із нашими хлопцями, які одужують, і всім ставили це запитання. Удар був о 22:45―22:50, це час, коли вантажі вже зібрали й готували до відправки. Від сигналу повітряної тривоги до вибуху минуло приблизно 15 секунд. Удар був ракетою С-300, яка до Харкова долітає за 40 секунд. Усі хлопці розповідали, що вони побачили сигнал повітряної тривоги, почали рухатися в бік нашого бункеру на терміналі. Але до нього треба пройти кілька десятків метрів, тож добігти до нього не було жодних шансів. Усіх, хто був усередині термінала, ― 33 людини ― застав вибух.

Які саме посилки були на терміналі?

Споживачі, коли заходять до «Нової пошти», бачать, що у відправленнях. Це цивільні грузи, вантажі приватних осіб, клієнтів інтернет-магазинів. Багато гуманітарної допомоги, відправки благодійних фондів. Але про жодну зброю, про яку зараз розповідають російські пропагандисти, не може навіть мови бути.

Компанія вже підраховула збитки від удару?

Відверто кажучи, ні. Ми так розставили пріоритети: перший ― це загиблі й поранені. Другий ― посилки, які можна врятувати. Цілий день ми розбирали цей майже знищений термінал. Там багато посилок, за які ми будемо боротися. Ми їх зараз перепаковуємо і відправимо своїм клієнтам. Ми нарахували приблизно 2 700 таких посилок. І вже після цього будемо рахувати збитки «Нової пошти».

Термінал повністю знищений?

Такий висновок можуть зробити тільки спеціалісти після будівельної експертизи. Ми оптимістично налаштовані, що зможемо відновити цю будівлю. Скільки це нам коштуватиме ― не знаю. Подивимось.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Скільки загалом було посилок?

Поки що точної цифри ми не знаємо, але це понад три тисячі відправлень. Думаю, кілька сотень посилок втрачені. Ми компенсуємо їхню оголошену вартість всім клієнтам і будемо намагатися зробити це якнайшвидше.

Майно компанії було застраховане?

Звичайно. У випадку ракетного обстрілу страховка не працює, тому зараз ідеться тільки про медичне страхування для працівників.

А чи зверталися вже люди щодо компенсації вартості посилок?

Масових звернень ще не було, але були поодинокі випадки.

Як ви підтримуєте постраждалих?

Ми вирішили допомогти матеріально родинам загиблих — по 60 тисяч гривень кожній. Також компанія бере на себе всі виплати по похоронах. У одного із загиблих хлопців нещодавно народилася дитина, тож ми вирішили, що будемо виплачувати їй до повноліття 10 тисяч гривень на місяць і дамо стипендію на навчання в $12,5 тисячі. Усі поранені отримають лікування за рахунок «Нової пошти». Постраждалих ми також відправимо у відпустки для реабілітації, зокрема й психологічної.

Чи плануєте переглянути щось у правилах безпеки для співробітників після цього ракетного удару?

Ми це теж обговорювали. Не можу зараз сказати, що саме ми вирішили, але в режимі роботи терміналів зміни будуть точно, особливо в таких зонах, як Харків, бо там вже є певна статистика прильотів. Думаємо, як зробити в терміналах щось на кшталт ізраїльських капсул у житлових домах. Вони потрібні саме для випадків, коли немає часу навіть для того, щоб добігти до укриття. У нас вже є певний досвід, бо в Харкові та Миколаєві ми вже зробили подібні капсули в наших відділеннях. У відділенні в Харкові у дворі стоїть залізобетонна капсула, яка захищає і працівників, і клієнтів.

Чи будете тепер суворіше контролювати, щоб під час повітряної тривоги відділення не працювали?

Так, будемо, особливо в містах, до яких швидко долітають балістичні ракети.

Щоб наші захисники могли збивати ці ракети, підтримайте збір «Нової пошти» та «Повернись живим» на ППО .