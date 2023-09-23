Що подивитися у вихідні. Нові сезони «Статевого виховання» і «Американської історії жаху», перезапуск франшизи «Діти шпигунів» Роберта Родрігеса і телевізійний приквел «Джона Віка»

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Netflix

Цього тижня на Netflix, Hulu і Amazon Prime вийшли пʼять цікавих релізів. Це четвертий сезон драмеді «Статеве виховання», дванадцятий сезон «Американської історії жаху», комедійний екшн «Діти шпигунів: Армагеддон», мінісеріал «Континенталь» у всесвіті Джона Віка та фантастичний трилер «Ніхто тебе не врятує». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Драмеді «Статеве виховання» — четвертий сезон

Про що серіал. Підліток Отіс навчається в середній школі британського містечка Мердейл. Хлопець доволі соромʼязливий. Проте його мати — фахівчиня з сексології, тому Отіс багато знає про секс і статеві стосунки. Після того, як його порада допомагає однокласнику Адаму впоратися з проблемами, Отіса помічає дівчина Мейв. Вона пропонує йому організувати спільний бізнес — відкрити підпільну клініку сексуальної терапії. Четвертий сезон починається з того, що Мейв навчається в США та пробує налагодити стосунки з Отісом на відстані. Цей сезон останній.

Sex Education / Netflix / шоуранер — Лорі Нанн / у головних ролях — Емма Маккі, Ейса Баттерфілд, Шуті Гатва, Джилліан Андерсон / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 51% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. Empire пише, що фінальний сезон вдало завершує історії всіх персонажів, хоча деякі розкриваються лише в останньому епізоді. IGN каже, що серіал до останнього зберігає теплоту й гумор.

Комедійний екшн «Діти шпигунів: Армагеддон»

Про що фільм. Це перезапуск франшизи «Діти шпигунів» Роберта Родрігеса, перші чотири фільми якої виходили з 2001-го по 2011 рік. Патті й Тоні — діти секретних агентів Нори Торрес і Терренса Танго. Вони випадково допомагають злодію Кінгстону через відеогру заволодіти потужним компʼютерним вірусом, який загрожує всьому людству. Отже тепер діти повинні врятувати світ і власних батьків.

Spy Kids: Armageddon / Netflix / режисер — Роберт Родрігес / у головних ролях — Джина Родрігес, Закарі Лівай, Коннор Естерсон, Біллі Магнуссен / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Guardian відмічає, що фільм у цілому хороший, особливо для дітей, але він все одно нездатний відтворити магію і хімію оригінальної стрічки 2001 року. Оглядач на Collider пише, що фільм вас потішить, якщо не чекатимете від нього занадто багато.

Серіал-антологія «Американська історія жаху» — дванадцятий сезон

Про що серіал. Новий сезон антології заснований на романі «Ніжний стан» (2023 рік) американської письменниці Даніель Валентайн. Кінозірка Анна Олкотт мріє про дитину, але не може завагітніти, тому вирішує спробувати штучне запліднення. Готуючись до процедури, Анна помічає, що навколо неї коїться багато дивного — незнайомі люди спостерігають за її будинком чи намагаються сфотографувати. Хтось вочевидь буває в неї вдома, коли там нікого немає. Але її чоловік Декстер каже, що це лише стрес через хвилювання та препарати. Сезон розділили на дві частини, останні пʼять епізодів вийдуть 2024 року.

American Horror Story: Delicate / Hulu та FX / шоуранери — Геллі Фейффер, Бред Фелчак і Раян Мерфі / у головних ролях — Емма Робертс, Метт Зукрі, Кім Кардаш'ян, Кара Делевінь, Аннабелль Декстер-Джонс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 86% від критиків, 66% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter каже, сезон поки що справляє добре враження, але описує лише зовнішній світ Анни, внутрішній ще попереду. Оглядач на CNN пише, що серіал потребує уважності, слідкувати за деталями інколи складно.

Гостросюжетний мінісеріал «Континенталь»

Про що серіал. Телевізійний приквел до кінофраншизи «Джон Вік», який переносить дію в 1970-ті роки. Головний герой — молодий Вінстон Скотт, один з основних персонажів оригінальних фільмів, який лише розпочинає шлях у кримінальному світі. Сюжет серіалу розповість, як саме Вінстон став власником готелю «Континенталь», прихистку для найманих убивць та інших злочинців.

The Continental: From the World of John Wick / Amazon Prime / шоуранери — Грег Кулідж і Керк Ворд / у головних ролях — Колін Вуделл, Мел Гібсон, Пітер Грін, Кеті Мак-Грат / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 8,8.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що мінісеріал не дотягує до якості основних стрічок франшизи, але в цілому досить непоганий. IGN каже, що серіал мав більший потенціал, якого автори не реалізували, але фанатам франшизи сподобається.

Фантастичний трилер «Ніхто тебе не врятує»

Про що фільм. Брінн — молода жінка, що живе у великому домі на околиці селища. Вона майже ні з ким не спілкується, лише пише листи старій подрузі Мод. З певних причин її не люблять у селищі, тому Брінн буває лише вдома і на пошті — відправляє плаття, які шиє на замовлення. Однієї ночі жінка відчуває, що в її дім забрався грабіжник. Але насправді все значно гірше.

No One Will Save You / Hulu / режисер — Браян Даффілд / у головних ролях — Кейтлін Девер, Джинджер Крессман, Джеральдін Сінгер / тривалість — 1 година 33 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 75% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Verge називає фільм чудовим сюрпризом і каже, що це цікавий трилер з унікальною концепцією. IGN, навпаки, вважає, що фільм спочатку інтригує, а під кінець стає досить заплутаним бойовиком і невиразною драмою.

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