Блогер Сергій Іванов знову випустив відео, яке дуже схоже на політичну джинсу. Замість фактів він пропонує використовувати «викривальні ознаки». Ми пішли цим шляхом і ось що вийшло (а ви не ходіть)

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YouTube / ISLND TV

Сьомого вересня 2023 року на YouTube-каналі «Ісландія» (ISLND TV) вийшло нове відео — «Гетманцев: російський агент у Верховній Раді. Розслідування Сергія Іванова». У ньому блогер і колишній ведучий телеканалу «1+1» Іванов звинувачує керівника парламентського Комітету з питань фінансів, податкової і митної політики, «слугу народу» Данила Гетманцева в різних гріхах. Головний з них — знайомство і робота з колишнім регіоналом і підозрюваним у держзраді Володимиром Сівковичем. Коли той працював народним депутатом, Гетманцев був його помічником. У 2014 році Сівкович втік з України разом з іншими соратниками Віктора Януковича. Окрім Гетманцева, у своєму сюжеті Іванов звинувачує ще кількох відомих людей — депутата «Євросолідарності» Миколу Княжицького, журналістів Віталія Портнікова, Мирославу Барчук і Сергія Руденка. Вони фігурують на схемі під назвою «Агенти ФСБ — учасники отруєння Ющенка». Раніше «Бабель» писав про фільм Іванова про колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка, що мав усі ознаки політичної джинси. Ми хотіли розібрати й це «розслідування», але не змогли — матеріал базується на припущеннях, а не на фактах. Замість них у сюжеті Іванов використовує не журналістський термін «викривальні ознаки». Чому блогер називає «агентами ФСБ» тих чи інших людей — теж незрозуміло, пояснень у відео немає. Мирослава Барчук назвала сюжет, який набрав в YouTube майже чверть мільйона переглядів, «замовленням одного представника влади проти іншого», а Іванова — «інформаційним кілером». А ми замість вкотре пояснювати, чому його «розслідуванням» не варто довіряти, показуємо, як могло б виглядати «розслідування» про Сергія Іванова, якби його робив Сергій Іванов. А не справжній журналіст. Стиль і логіка «розслідувань» Сергія Іванова збережені.

YouTube / ISLND TV / «Бабель»





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