Багато років родичі російського генерала будували в Полтаві свою бізнес-імперію. Їм допомагала місцева влада та Ілля Кива — так каже слідство. Тепер майно заарештували. Що далі?

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Двадцять першого серпня Служба безпеки України повідомила, що арештувала українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина. Це будинок його родини, готелі та ресторани преміумкласу, офісні й торговельно-розважальні центри вартістю понад мільярд гривень. Офіційно ними володіли донька Капашина Оксана та її чоловік Лев Верига. Обоє виїхали в росію незадовго до повномасштабного вторгнення і отримали там громадянство, кажуть в СБУ. Кореспондент «Бабеля» Олександр М’ясищев розповідає, як росіяни будували в Полтаві бізнес-імперію і до чого тут Ілля Кива.

Валерій Капашин — генерал-полковник російської армії. Його зять Лев Верига — відомий полтавський бізнесмен. Капашин народився в Полтавській області. В радянській армії служив з 1967 року. Зараз, за даними СБУ, працює начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Міністерстві промисловості та торгівлі рф. Його донька Оксана одружена з полтавьским підприємцем Львом Веригою. Подружжя Вериг — відомі в Полтаві бізнесмени. Вони володіють готелем «Алея гранд», елітним рестораном «Раффінато», баром «Нега», розважальним комплексом «Європа» і підземним торговельним центром «Злато місто» в центрі Полтави. До вторгнення бізнес Вериг був успішним — у 2021 році вони заробили близько 48 мільйонів гривень. Усього Вериги володіли чотирма компаніями та 28 обʼєктами в Полтаві, а на їхні фірми було записано ще 41 обʼєкт. Щонайменше половину цього заарештувала СБУ.

На родину російського генерала вийшли через справу проти Іллі Киви. Від серпня 2021 року Державне бюро розслідувань вивчало, як Кива шкодив державі та допомагав росії. Слідчі вважають, що Вериги могли бути його спільниками — їх повʼязує спільний бізнес. Затримати Вериг слідчим не вдалося — вони знали про вторгнення росії, тож напередодні виїхали з країни і швидко отримали російське громадянство. ДБР готувало арешт активів російського генерала з квітня 2022-го, але через півтора року це зробила СБУ за іншою справою. Слідчі підозрюють Вериг у фінансуванні тероризму, пособництві державі-агресору та веденні бізнесу з росією.

Деякі активи Вериг повʼязані з великим російським бізнесом. Співзасновник однієї з їхніх компаній, ТОВ «Шервуд і ко» — впливовий російсько-осетинський бізнесмен і політик Альберт Джуссоєв. Його холдинг «Стройпрогресс» веде низку масштабних проєктів у росії та Південній Осетії — будує, видобуває нафту та прокладає нафтогазопроводи. Компанія зі схожою назвою «Шервуд» працює і в росії — вона також повʼязана з Джуссоєвим і його холдингом. На думку СБУ, активи в Полтаві Вериги купували саме за гроші Капашина, які він отримував у Москві від корупційних схем. Прибутки від цих активів родина «інвестувала» в бізнес у росії та на окупованих територіях.

Лев Верига товаришував із полтавською владою. Часткою його компаній володіє підприємець Валерій Курцев. Ексмер Полтави Олександр Мамай називав Курцева своїм другом і помічником: той був членом виконкому Полтавської міськради. Полтавський активіст Ігор Головатий — він одним із перших почав писати про активи російського генерала у 2018 році — каже «Бабелю», місцеві еліти знали, що майно Вериг належить Капашину. Ба більше, з генералом Капашиним приятелював ексмер Полтави Анатолій Кукоба. За часів Кукоби родичі Капашина збудували підземний ТЦ «Злато місто» в центрі Полтави, в межах охоронної зони, розповідає Головатий.

Наступні мери також надавали Веригам привілеї для будівництва й розвитку їхніх проєктів. Наприклад, подружжя отримувало землю в центрі міста і, за словами місцевих активістів, порушувало будівельні норми. За сприяння мера Андрія Матковського компанія Вериг прибудувала до міської ради теплогенераторну установку й почала продавати мерії тепло та гарячу воду, розповідає Головатий. З 2016 року компанія заробила на цьому майже мільйон гривень.

Брат Льва Ігор Верига у 2010—2021 роках був начальником низки управлінь міської ради. Тобто родич російського генерала мав доступ до непублічних документів, каже Головатий. Сам Верига був членом виконавчого комітету Полтавської міської ради і членом Ради підприємців міста. Його нагороджував ексмер Олександр Мамай, як одного з головних підприємців Полтави. Дванадцять років тому Лев Верига хотів фінансувати реконструкцію памʼятника Олексію Келіну в Полтаві. А саме — відновити початкову версію пам`ятника з двоголовим орлом угорі. Згодом орел таки зʼявився над памʼятником, проте з однією головою.

Ексмер Полтави Олександр Мамай (ліворуч) і бізнесмен Лев Верига (праворуч). Facebook

Що далі буде з заарештованими об’єктами — поки невідомо. Шлях до їхнього арешту тривав 16 місяців — за цей час влада могла б їх уже й конфіскувати, кажуть у Центрі протидії корупції. Щоб почати процес конфіскації, треба довести, що Капашин безпосередньо брав участь чи сприяв агресії та має право керувати цими активами, пояснює «Бабелю» юрист ЦПК Вадим Валько. Конфіскувати активи Капашина можна за допомогою персональних санкцій проти нього, але це рішення має ухвалити РНБО і узгодити президент. В СБУ кажуть, що планують націоналізувати активи генерала. А поки вони продовжують працювати, розказали «Бабелю» в трьох обʼєктах родини Вериг.

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