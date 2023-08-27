«Україні треба подорослішати — ми можемо опинитися самі». Головні тези інтервʼю Володимира Зеленського телеведучій Наталії Мосейчук

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Ввечері 27 серпня на каналі «1+1» вийшло інтервʼю телеведучої Наталії Мосейчук із президентом Володимиром Зеленським. У ньому він заявив, що хоче прирівняти корупцію чиновників до державної зради, розказав про шанси провести вибори в Україні під час війни і невійськову деокупацію Криму. Ми вибрали головні тези цієї розмови.

Про корупцію

Я поставив завдання законодавцям, щоб прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Парламент отримає пропозиції протягом тижня. Це буде дуже серйозний інструмент, щоб [чиновники] навіть не думали [про хабарі]. Але це не розстріли і не сталінізм.

Про вибори

Проводити вибори зараз законодавство забороняє. Я сказав сенатору Ліндсі Грему, якщо наші парламентарі готові змінити законодавство, а США готові дати нам пʼять мільярдів на вибори, бо я не можу взяти такі гроші з бюджету і від ЗСУ — давайте ризикувати разом. Вибори мають бути легітимними — спостерігачі мають бути в окопах. Потрібно, щоб військові могли проголосувати, і люди за кордоном теж. Я не хочу, щоб до влади було ставлення, ніби вони тримаються за свої місця. Я б хотів провести вибори.

Про перевірки бізнесу

МВФ, Єврокомісія та інші наші партнери матимуть питання, якщо ми не повернемо перевірки бізнесу. Я поговорив з бізнесом, і ми вирішили, що лише один орган матиме право перевіряти — маємо вирішити, який саме. Ми повинні бути чесними, повинні сплачувати податки. Нечесно прикривати своє небажання платити податки допомогою ЗСУ.

Про інвестиції в military-tech

Зараз ми номер один у безпековому напрямку. У жовтні зробимо military-tech-форум в Україні, провідні компанії приїдуть сюди, і думаю, ми отримаємо деякі важливі контракти.

Про ракети українського виробництва

Ми випускаємо різні ракети — «Нептуни», «Стугни», «Корсари». Почали будувати артилерію натівського зразку. Цього все одно мало для фронту, але в рази більше, ніж було. Ми виробляємо велику кількість дронів. Партнери не забороняють нам розвивати оборонну галузь.

Про партнерів

Немає сенсу мочати партнерів, як кошенят у грязюку. Без підтримки партнерів у нас би не вийшло. Адекватні партнери не ставлять нам питання, чому повільний контрнаступ, бо вони адекватні. Але Україні треба подорослішати і зрозуміти, що в той чи інший момент ми можемо опинитися самі, бо той чи інший партнер може відколотися через внутрішні процеси, або навіть через вибори у своїй країні. Але є потужна кількість країн, які будуть з нами до кінця.

Про можливість переходу війни на територію росії

Це великий ризик, що ми залишимося самі.

Про гарантії безпеки від інших країн

В цих угодах і «щит» і «меч». Там повинні бути санкції, зброя, фінанси і літаки в разі повторення агресії. Це гарантії безпеки між партнерами на шляху України в НАТО.

Про деокупацію Криму політичними методами

Якщо ми будемо на адміністративному кордоні з Кримом, можна політично дотиснути демілітаризацію росії на території українського Криму. Я вважаю, це було б краще. Це менше жертв.

Про підготовку візиту президента Туреччини Ердогана в Україну

Гарна була бесіда з командою міністра закордонних справ [Дмитра Кулеби], який привіз деякі особисті меседжі від президента Ердогана. Очікую на його приїзд. Вони командою будуть радитися про дати.

Про награбоване олігархами майно

Там, де можливо, Україна повертатиме те, що олігархи незаконно забрали під час перерозподілу капіталу. Там, де неможливо — це питання часу. Наприклад, енергонезалежність. Ми думаємо про те, щоб пройти зиму і щоб військові на фронті не переживали, чи у їхніх родин є світло, тепло і вода. Тому деякі енергетичні об’єкти мають повернутися до держави, щоб не було тих чи інших ризиків.

Про телемарафон, який дав надію на швидку перемогу

Людині, яка ніколи не бігала, легше пробігти 100 метрів чи марафон? Звичайно, 100 метрів. І на стометрівці людина може встановити рекорд. Ми б програли цю війну, якби люди не були впевнені, що вони спроможні перемогти. Я вдячний марафону і журналістам.