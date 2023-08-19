Що подивитися у вихідні. Серіал «Зимовий король» на основі легенд про короля Артура, корейський трилер «Дівчина в масці» та динамічний містичний серіал «Притулок Гарлана Кобена»

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime і MGM+ вийшло чотири цікаві релізи. Серед них — фентезійний серіал «Зимовий король», заснований на романах Бернарда Корнвелла, корейський трилер «Дівчина в масці» з елементами чорної комедії, міське фентезі «Обраний» і містичний підлітковий серіал «Притулок Гарлана Кобена». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійна драма «Зимовий король»

Про що серіал. Екранізація трилогії британського письменника Бернарда Корнвелла The Warlord Chronicles, яка виходила з 1995-го по 1997 рік. Корнвелл запропонував новий погляд на легенди про короля бритів Артура та лицарів Круглого столу. У його переказі Мерлін з чаклуна перетворився на друїда, чию віру поступово витісняє з Британії християнство. І взагалі, фентезійних елементів у цій версії небагато, проте легенди стали трохи більше реалізму.

The Winter King / MGM+ / шоуранери — Кейт Брук, Ед Вітмор, Бернард Корнвелл / у головних ролях — Ієн де Кестекер, Деніел Інгс, Джордан Александер, Стюарт Кемпбелл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter хвалить серіал і каже, що там немає легендарних героїв і лиходіїв, усі персонажі — живі люди. AV Club пише, що в серіалі досить багато крові, проте сценаристам вдалося передати не лише естетику вбивства, але і його моральні аспекти.

Корейський трилер «Дівчина в масці»

Про що серіал. Екранізація корейського однойменного вебкоміксу, який виходив з 2015-го по 2018 рік. Кім Мо-Мі працює в офісі, вона соромʼязлива і тиха, але потайки бажає слави. Тож Мо-Мі створює собі альтер его — таємничу Дівчину в масці, яка веде провокативні стрими. Але поступово нове життя затягує дівчину, і поліція починає розшукувати її за вбивство.

Mask Girl / Netflix / режисер — Кім Йон Хун / у головних ролях — Ко Хьон Джон, Ан Чже Хон, Йом Хе Ран / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Heaven of Horror рекомендує серіал, особливо тим, кому взагалі подобаються корейські трилери. Оглядач на Digital Mafia Talkies каже, що серіал розкривається поступово, тому спочатку треба трохи терпіння, але в якийсь момент стає дійсно цікаво.

Міське фентезі «Обраний»

Про що серіал. Адаптація графічного роману «Американський Ісус» 2004 року Марка Міллара та Пітера Гросса. Дванадцятирічний підліток Джоді з Каліфорнії потрапляє в аварію, і після цього в нього відкриваються надприродні здібності — він може зцілювати хворих, перетворювати воду у вино й творити інші біблійні дива. Місцеві священники намагаються використати здібності Джоді у своїх цілях, але сам хлопець спочатку хоче лише вразити дівчину та відбитися від хуліганів. Втім, джерело чудес виявляється не таким простим, як здавалося.

The Chosen One / Netflix / шоуранери — Еверардо Ґоут, Леопольдо Ґоут і Хорхе Дорантес / у головних ролях — Боббі Лунов, Діанна Аґрон, Ліліт Куріель / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. Оглядач на Decider пише, що сюжет доволі простий, без особливих таємниць і поворотів, але серіал рятує хімія між акторами. LeisureByte вважає, що серіал мав великий потенціал, але вийшов доволі сирий.

Підлітковий трилер «Притулок Гарлана Кобена»

Про що серіал. Екранізація роману «Притулок» 2011 року американського письменника Гарлана Кобена, першої книги з його трилогії про пригоди Мікі Болітара. Батько школяра Мікі з Нью-Джерсі загинув в автокатастрофі, тож він живе з мамою, яка ще не одужала після аварії, і тіткою. Одного дня хлопець зустрічає дивну стареньку, яка несподівано каже, що його батько досі живий. У Мікі починаються галюцинації — наприклад, він час від часу чує пісню, що лунала перед аварією. Крім того, раптово зникає безвісти Ешлі — його нова подруга в старшій школі. Разом із друзями Спуном і Емою хлопець вирішує докопатися до правди.

Harlan Coben's Shelter / Amazon Prime / шоуранери — Гарлан Кобен і Шарлотта Кобен / у головних ролях — Джейден Майкл, Констанс Зіммер, Адріан Грінсміт, Еббі Корріган / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що в серіалі забагато подій, інколи він може бути сумбурним, але сюжет подається впевнено, і цей ентузіазм передається глядачу. AV Club пише, що це солідний маленький містичний трилер, який сподобається всім поціновувачам жанру.

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