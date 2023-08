Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Убивств в одній будівлі», бойовик «Місія Стоун» з Ґаль Ґадот і мультсеріал «Чудернацька планета» про дуже буквальних синіх іншопланетників

Тексти

imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Hulu і Apple TV+ вийшло чотири цікаві релізи. Серед них — третій сезон комедійного детективу «Убивства в одній будівлі», шпигунський бойовик «Місія Стоун», драматичний серіал «Таблетка від болю» і анімаційний серіал «Чудернацька планета». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Комедійний детектив «Убивства в одній будівлі» — третій сезон

Про що серіал. Бродвейський режисер Чарльз, актор на пенсії Олівер і художниця Мейбл — сусіди. У них не надто багато спільного, але всі троє шанувальники подкасту про розслідування злочинів Not All is OK in Oklahoma. Одного дня в мангеттенській багатоповерхівці, де вони мешкають, стається вбивство. Сусіди об’єднують зусилля, щоб розкрити злочин, і запускають власний подкаст. У третьому сезоні герої починають нове розслідування, повʼязане зі смертю актора Бена Гленроя, колишнього колеги Олівера.

Only Murders in the Building / Hulu / шоуранери — Стів Мартін і Джон Гофман / у головних ролях — Селена Гомес, Стів Мартін, Мартін Шорт, Меріл Стріп / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 99% від критиків, 92% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що хімія між акторами стала ще сильнішою, і називає третій сезон найкращим у серіалі. Variety вважає, що Меріл Стріп стала потужним доповненням до акторського складу.

Шпигунський бойовик «Місія Стоун»

Про що фільм. Таємнича міжнародна організація наймає спеціалістку з безпеки та розвідки Рейчел Стоун, щоб та захистила обʼєкт під назвою «Серце». Що це таке — невідомо, але відомо, що як раптом «Серце» опиниться в руках терористів або диктаторів, то всьому світу загрожуватиме небезпека.

Heart of Stone / Netflix / режисер — Том Гарпер / у головних ролях — Ґаль Ґадот, Джеймі Дорнан, Алія Бхатт / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 33% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 4,9.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що до рівня франшизи «Місія нездійсненна» стрічка не дотягує, але й не перетворюється на пародію, як «Форсаж», і віра глядача в серйозність історії зберігається. IGN пише, що Ґадот грає добре, але постійний екшн не залишає їй часу розкрити персонаж.

Драматичний мінісеріал «Таблетка від болю»

Про що серіал. Серіал заснований на книзі Баррі Меєра Pain Pain Killer. An Empire of Deceit and the Origins of Americaʼs Opioid Epidemic 2018 року і статті в New Yorker журналіста Патріка Раддена Кіфа The Family That Built an Empire of Pain, яка вийшла у 2017 році. Серіал розповідає, як фармацевтична компанія Purdue Pharma і сімʼя Саклерів, що їй належить компанія, стали причиною епідемії залежності від опіатів у США.

До речі, ми вже писали про те, як знеболювальні від Purdue зламали життя сотень тисяч американців.

Painkiller / Netflix / шоуранери — Міка Фітцерман-Блю і Ноа Гарпстер / у головних ролях — Метью Бродерік, Узо Адуба, Тейлор Кітч / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44% від критиків, 58% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Variety каже, що серіал не знає, чим саме хоче бути, бо береться за багато тем одночасно — і корупцію, і сімейну історію, і залежність. IndieWire вважає, що серіал прямолінійний і передбачуваний, але якщо ви хочете дізнатися про історію епідемії та Саклерів у доступній формі, то він вам підійде.

Анімаційний серіал «Чудернацька планета»

Про що серіал. У 2019 році художник Натан В. Пайл почав публікувати невеликі вебкомікси Strange Planet про доброзичливих синіх іншопланетників, які все навколо сприймають надто буквально, але несподівано потрапляють у саму суть речей та ідей. Тепер Пайл зробив про них мультсеріал, де у 25-хвилинних епізодах іншопланетники знову будуть потрапляти в буденні ситуації та робити з них незвичні висновки.

Strange Planet / Apple TV+ / шоуранери — Ден Гармон і Натан В. Пайл / у головних ролях (озвучка) — Тунде Адебімп, Демі Адеджуїгбе, Лорі Тан Чінн, Денні Пуді / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 70% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,8.

Що кажуть критики. IGN пише, що серіал сподобається не всім, але дітям — точно. The Guardian каже, що серіал вийшов приємний, але всі епізоди надто схожі між собою.

Ми не Netflix і не Apple, але теж робимо якісний продукт, і саме зараз нам потрібна ваша підтримка: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua