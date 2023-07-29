Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Добрих передвісників», несподівана екранізація гри Twisted Metal і документалка про тоталітарні секти з Пітером Дінклейджем

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imdb.com / «Бабель»

Цього тижня на Netflix, Peacock і Amazon Prime вийшло пʼять цікавих релізів. Серед них — постапокаліптичний серіал «Поплавлений метал» за серією відеоігор, другий сезон серіалу «Добрі передвісники», німецький фантастичний трилер «Рай», документальний серіал «Як стати лідером культу» і документальний фільм «Мовчазна леді: Справа вбивці бабусь». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Постапокаліптичний серіал «Поплавлений метал»

Про що серіал. Серіал заснований на однойменній серії відеоігор, які виходили для декількох поколінь консолі Playstation з 1995 по 2012 рік. Двадцять років тому сталася катастрофа, яка перетворила США на пустелю. Більш-менш стабільне життя залишається в деяких містах, захищених високими мурами. Між містами їздять курʼєри, яких називають молочниками. Одного з них всі знають як Джона Доу. Він і сам не знає, як його звуть насправді, бо втратив памʼять. Доу отримує завдання доставити загадковий вантаж через пустелю. Якщо він його виконає, то зможе оселитися в безпечному місті Нью-Сан-Франциско. Але на його шляху стоять банди мародерів і ще значно небезпечніші противники.

Twisted Metal / Peacock / шоуранер — Майкл Джонатан Сміт / у головних ролях — Ентоні Макі, Стефані Беатріс, Томас Гейден Черч, Самоа Джо / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 66% від критиків, 91% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IGN пише, що серіал вийшов абсурдним, грубим і веселим — і це, в принципі, компліменти. The Verge каже, що фанати серії ігор можуть бути трохи розчаровані тим, що в першому сезоні замало бойових машин, якими славилася гра.

Фантастичний серіал «Добрі передвісники» — другий сезон

Про що серіал. Екранізація однойменного роману 1990 року Ніла Ґеймана і Террі Пратчетта. Демон Кроулі та янгол Азирафаїл живуть на Землі від початку часів. І їм тут дуже подобається. Кроулі любить гарні автомобілі, Азирафаїл має власну букіністичну крамницю, обидва поважають людську культуру загалом. У першому сезоні герої розвʼязували проблему Апокаліпсиса — фінальна битва між Раєм і Пеклом знищила б світ, до якого вони звикли. Другий сезон, за словами Ґеймана, заснований на ідеї другого роману, який вони обговорювали з Пратчеттом, але так і не написали.

Good Omens / Amazon Prime / шоуранери — Ніл Ґейман і Джон Фіннемор / у головних ролях — Девід Теннант, Майкл Шин, Анна Максвелл Мартін, Джон Гемм / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від критиків, 99% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,0.

Що кажуть критики. The Guardian вважає, що центральна історія другого сезону вийшла значно слабшою, ніж у першому. Collider пише, що новий сезон суттєво поглиблює взаємини Кроулі та Азирафаїла.

Фантастичний трилер «Рай»

Про що фільм. У недалекому майбутньому зʼявилася технологія, яка дозволяє одній людині передавати якусь кількість років свого життя іншій. Буквально, хтось швидко старішає на 20 років, а хтось завдяки цьому живе на 20 років довше. Для цього потрібно, щоб пацієнти мали певний збіг за ДНК. Роки коштують недешево, тому заможні люди почали активно подовжувати собі життя. У Берліні живе подружжя — Макс і Єлена, вони купили новий дім і тому в боргах. Після нещасного випадку, який не покриває страховка, вони змушені використати свою заставу за дім. Виявляється, що «застава» — це 40 років життя Єлени.

Paradise / Netflix / режисер — Борис Кунц / у головних ролях — Костя Ульман, Корінна Кірхгоф, Марлен Танчик / тривалість — 1 година 58 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 50% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,2.

Що кажуть критики. Heaven of Horror каже, що у фільмі чудові завʼязка та фінал, а от середина трохи провисає. Оглядач на The Review Geek вважає, що антагоністи фільму шаблонні й погано опрацьовані, а в самому сценарії забагато ідей з інших фільмів.

Документальний серіал «Як стати лідером культу»

Про що серіал. Шість документальних епізодів з історіями найвідоміших лідерів культів і тоталітарних сект ХХ і ХХI століть — Чарлі Менсона, Джима Джонса, Джемі Гомеса, Маршалла Еплвайта, Сьоко Асахари та Мун Сон Мьона. Актор Пітер Дінклейдж, той самий Тіріон Ланністер з «Гри престолів», став не тільки голосом за кадром, але й одним з авторів ідеї та продюсерів серіалу.

How to Become a Cult Leader / Netflix / голос за кадром — Пітер Дінклейдж / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал хороший, але неглибокий — він легковажно і з гумором розповідає про досить страшні речі. The Daily Beast також каже, що нової інформації немає, але це доволі цікава добірка вже відомого.

Документальний фільм «Мовчазна леді: Справа вбивці бабусь»

Про що фільм. З 1998 по 2006 рік по Мехіко прокотилася хвиля вбивств літніх жінок. Їх вбивали й грабували у власних оселях. Спочатку для слідчих було очевидно одне — вбивця дуже сильний фізично і може вбивати людей майже голими руками. Але зрештою слідство вийшло на вкрай несподіваного підозрюваного.

The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders / Netflix / режисерка — Марія Хосе Куевас / тривалість — 1 година 51 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 6,7.

Що кажуть критики. Rolling Stone вважає, що цей фільм вигідно відрізняється від більшості останніх true crime документалок, бо вдало балансує між усіма аспектами цієї історії.

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