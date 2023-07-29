Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Добрих передвісників», несподівана екранізація гри Twisted Metal і документалка про тоталітарні секти з Пітером Дінклейджем
- Автори:
- Дмитро Раєвський, Катерина Коберник
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imdb.com / «Бабель»
Цього тижня на Netflix, Peacock і Amazon Prime вийшло пʼять цікавих релізів. Серед них — постапокаліптичний серіал «Поплавлений метал» за серією відеоігор, другий сезон серіалу «Добрі передвісники», німецький фантастичний трилер «Рай», документальний серіал «Як стати лідером культу» і документальний фільм «Мовчазна леді: Справа вбивці бабусь». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.
Постапокаліптичний серіал «Поплавлений метал»
Про що серіал. Серіал заснований на однойменній серії відеоігор, які виходили для декількох поколінь консолі Playstation з 1995 по 2012 рік. Двадцять років тому сталася катастрофа, яка перетворила США на пустелю. Більш-менш стабільне життя залишається в деяких містах, захищених високими мурами. Між містами їздять курʼєри, яких називають молочниками. Одного з них всі знають як Джона Доу. Він і сам не знає, як його звуть насправді, бо втратив памʼять. Доу отримує завдання доставити загадковий вантаж через пустелю. Якщо він його виконає, то зможе оселитися в безпечному місті Нью-Сан-Франциско. Але на його шляху стоять банди мародерів і ще значно небезпечніші противники.
Що кажуть критики. IGN пише, що серіал вийшов абсурдним, грубим і веселим — і це, в принципі, компліменти. The Verge каже, що фанати серії ігор можуть бути трохи розчаровані тим, що в першому сезоні замало бойових машин, якими славилася гра.
Фантастичний серіал «Добрі передвісники» — другий сезон
Про що серіал. Екранізація однойменного роману 1990 року Ніла Ґеймана і Террі Пратчетта. Демон Кроулі та янгол Азирафаїл живуть на Землі від початку часів. І їм тут дуже подобається. Кроулі любить гарні автомобілі, Азирафаїл має власну букіністичну крамницю, обидва поважають людську культуру загалом. У першому сезоні герої розвʼязували проблему Апокаліпсиса — фінальна битва між Раєм і Пеклом знищила б світ, до якого вони звикли. Другий сезон, за словами Ґеймана, заснований на ідеї другого роману, який вони обговорювали з Пратчеттом, але так і не написали.
Що кажуть критики. The Guardian вважає, що центральна історія другого сезону вийшла значно слабшою, ніж у першому. Collider пише, що новий сезон суттєво поглиблює взаємини Кроулі та Азирафаїла.
Фантастичний трилер «Рай»
Про що фільм. У недалекому майбутньому зʼявилася технологія, яка дозволяє одній людині передавати якусь кількість років свого життя іншій. Буквально, хтось швидко старішає на 20 років, а хтось завдяки цьому живе на 20 років довше. Для цього потрібно, щоб пацієнти мали певний збіг за ДНК. Роки коштують недешево, тому заможні люди почали активно подовжувати собі життя. У Берліні живе подружжя — Макс і Єлена, вони купили новий дім і тому в боргах. Після нещасного випадку, який не покриває страховка, вони змушені використати свою заставу за дім. Виявляється, що «застава» — це 40 років життя Єлени.
Що кажуть критики. Heaven of Horror каже, що у фільмі чудові завʼязка та фінал, а от середина трохи провисає. Оглядач на The Review Geek вважає, що антагоністи фільму шаблонні й погано опрацьовані, а в самому сценарії забагато ідей з інших фільмів.
Документальний серіал «Як стати лідером культу»
Про що серіал. Шість документальних епізодів з історіями найвідоміших лідерів культів і тоталітарних сект ХХ і ХХI століть — Чарлі Менсона, Джима Джонса, Джемі Гомеса, Маршалла Еплвайта, Сьоко Асахари та Мун Сон Мьона. Актор Пітер Дінклейдж, той самий Тіріон Ланністер з «Гри престолів», став не тільки голосом за кадром, але й одним з авторів ідеї та продюсерів серіалу.
Що кажуть критики. The Hollywood Reporter пише, що серіал хороший, але неглибокий — він легковажно і з гумором розповідає про досить страшні речі. The Daily Beast також каже, що нової інформації немає, але це доволі цікава добірка вже відомого.
Документальний фільм «Мовчазна леді: Справа вбивці бабусь»
Про що фільм. З 1998 по 2006 рік по Мехіко прокотилася хвиля вбивств літніх жінок. Їх вбивали й грабували у власних оселях. Спочатку для слідчих було очевидно одне — вбивця дуже сильний фізично і може вбивати людей майже голими руками. Але зрештою слідство вийшло на вкрай несподіваного підозрюваного.
Що кажуть критики. Rolling Stone вважає, що цей фільм вигідно відрізняється від більшості останніх true crime документалок, бо вдало балансує між усіма аспектами цієї історії.
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