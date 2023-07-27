Росія просуває ролик про фюрера Зеленського і називає його автором партію «Альтернатива для Німеччини». Чому її — пояснюємо коротко і без оптимізму (звучить пісня Горста Весселя)

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Двадцять шостого липня в YouTube зʼявився хвилинний ролик німецькою мовою. За сюжетом німецька родина дивиться вдома телевізор, де канцлер Олаф Шольц з інтонацією Адольфа Гітлера говорить про підтримку України. Цієї миті до будинку заходить група військових у формі, що нагадує нацистську, і конфіскує все майно родини. У фіналі вони чіпляють на стіну портрет Володимира Зеленського й вигукують: «Хайль, Зеленський». Відео закінчується словами «Ваш будинок у НАТО? Змиріться з НАТО у вашому домі» і титром про те, що Німеччина вже виділила на підтримку України €22 мільярди. Ця цифра завищена, насправді загальна сума допомоги — €16,8 мільярда. Російські пропагандисти, в тому числі державний «Первый канал», стверджують, що ролик — це соціальна реклама ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН). Чи має вона стосунок до ролика, чому Кремль посилається на АдН і чому вкотре, вкотре і вкотре не варто вірити жодному слову пропагандистів — пояснюємо коротко.

Уперше відео зʼявилося 26 липня на каналі британської блогерки Ванесси Білі, конспіраторки та прихильниці теорії змов. Зазвичай Білі коментує війну в Сирії, виправдовує політику президента країни Башара Асада, як «експертка» з цієї теми часто зʼявляється в ефірах пропагандистського каналу RT. Згодом відео запостив телеграм-канал «RT на русском», далі воно розійшлося каналами російських пропагандистів. Вони стверджували, що відео — це «соціальна реклама» німецької ультраправої та популістичної партії «Альтернатива для Німеччини». У відео партія не згадується, ролика немає ані сайті партії, ані в її соцмережах.

Журналісти російської служби «Радіо Свобода» зʼясували, що актори в ролику — росіяни і знімали його, схоже, теж у рф. Зокрема, роль чоловіка грає російський актор Валентин Воробйов, він знімався в пропагандистських серіалах про російську поліцію та в рекламі. Його дружину зіграла московська акторка Юлія Конюхова, керівницю «зондеркоманди» — Юлія Мандріко, яка знімалася в багатьох російських серіалах .Скоріше за все, знімали ролик теж в росії. Російський журналіст Ілля Бер опублікував скриншот з інстаграму матері хлопчика, який брав участь у зйомках. Вона стверджує, що автори відео — Russia Today. RT не вперше знімає подібні пропагандистські відео для європейської аудиторії. У грудні минулого року канал зняв ролик «Щасливого русофобського різдва», де герої зʼїдали свого хомʼяка через те, що їм не було чого їсти.

Що таке «Альтернатива для Німеччини»? Партія виникла у 2013 році й позиціонувала себе як євроскептичну. Наприклад, виступала за відміну євро та пропонувала повернутися до німецьких марок. АдН набула великої популярності у багатьох прихильників економічної лібералізації. Але згодом її ідеологи переключилися на популізм. «Альтернатива для Німеччини» почала виступати із закликами обмежити міграцію та видворити всіх іноземців «другого сорту» з країни. У 2017 році «Альтернатива» стала третьою за кількістю депутатів парламентською партією Німеччини, вона набрала 12,6% голосів, а з 2018 року — присутня в парламентах усіх федеральних земель. Підтримка партії стабільно вища в Східній Німеччині, яка вважається більш консервативною та правою частиною країни. Партія послідовно виступає проти антиросійських санкцій та Євросоюзу. Це єдина партія в Німеччині, яка підтримала Дональда Трампа на виборах у США в 2020 році та брекзіт. Під час пандемії COVID-19 виступала проти карантину. Багато представників АдН не цураються відвертого расизму. Наприклад, голова відділення партії у Тюрингії Бьєрн Хеке — праворадикальний екстреміст, який, зокрема, виступав проти памʼятника жертвам Голокосту.

Навіть якщо «Альтернатива для Німеччини» не має жодного стосунку до відео, озвучені там меседжі повністю збігаються з політикою партії. АдН критикує підтримку України і стверджує, що війна з росією — «не справа Німеччини». Німецький уряд, на думку лідерів партії, витрачає забагато бюджетних грошей на Україну замість того, щоб витратити їх «на благо корінних німців». АдН завжди була дружньою до росії, але після 24 лютого відверта підтримка рф у Німеччині не популярна. Лідерка АдН у Бундестазі Аліс Вайдел у квітні 2022 року засудила напад росії на Україну, але одночасно — виступила проти антиросійських санкцій. Її однопартійці не припинили контактів з Кремлем. У вересні минулого року троє депутатів від АдН планували поїхати в Москву і на окуповану Донеччину, щоб «скласти власне враження про війну в Україні». Через скандал депутати відмінили поїздку, керівництво партії висловило їм попередження.

У квітні цього року видання Washington Post розповідало, як Кремль намагається обʼєднати лівих і правих в Німеччині, щоб послабити підтримку України. Видання отримало від європейської розвідки таємні документи Москви. Згідно з ними, влітку 2022 року російським політтехнологам доручили дискредитувати в очах німецьких громадян Євросоюз, США, Велику Британію та НАТО, а також переконати їх, що санкції, накладені на росію, шкодять Німеччині. Російські спеціалісти також влаштовували деякі акції протесту в Німеччині в 2022 році. Наприклад, на акціях у Лейпцигу та Нойштреліці демонстранти виступали з гаслами, які фігурують у російських документах: «Ми хочемо жити, а не просто виживати» та «Чим грітимемося взимку?» Обидва міста знаходяться в Східній Німеччині, де підтримка «Альтернативи для Німеччини» особливо висока.

Російські політтехнологи підготували маніфест для АдН, який мав оголосити її «партією німецької єдності», а санкції проти росії — такими, що суперечать інтересам Німеччини. «Альтернатива для Німеччини» дійсно критикує санкції, виступає за запуск «Північного потоку». А невдовзі після того як російська влада вирішила обʼєднати ліві та праві партії Німеччини, пише WP, депутати від АдН у парламенті почали виступати на підтримку політикині з партії «Ліві» Сари Вагенкнехт. Саме Вагенкнехт у 2022 році очолювала демонстрацію в Берліні проти надання Україні зброї.

На цьогорічних місцевих виборах у Німеччині кандидат від АдН вперше став головою району. Опитування, яке опублікувало німецьке видання Bild, показує, що «Альтернатива для Німеччини» — третя за популярністю партія в Німеччині і перша — на сході країни. Від лідера рейтингу, партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) «Альтернатива для Німеччини» відстає лише на 12 відсотків. Війна в Україні допомогла партії повернути вже втрачену популярність. На майбутніх виборах у Бундестаг у 2024 році «Альтернатива для Німеччини» буде виступати за розпуск Європейського Союзу або хоча б за вихід Німеччини з нього. І, звісно, за те, щоб значно зменшити або припинити підтримку України.

«Люди розчаровані наявним політичним істеблішментом, — пояснює німецька газета Zeit. — Потрясіння викликали страх за майбутнє. А він частково призводить до розчарування, гніву та до протестного голосування».

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