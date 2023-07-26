В ЄС «зависли» мільярди євро заморожених російських активів. Є два варіанти, як передати їх Україні — один справедливий, інший більш законний. Можна обирати

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Ангеліна Коткова / Катерина Бандус / «Бабель»

Збитки, яких російська агресія й війна завдали Україні, складно підрахувати. У лютому 2023 року це спробував зробити Світовий банк, за його підрахунками реконструкція буде коштувати приблизно $411 мільярдів. Але це було до підриву росіянами Каховської ГЕС. Премʼєр-міністр Денис Шмигаль вважає, що будь-які підрахунки після деокупації усіх територій доведеться подвоювати. Збитки лише для довкілля та екосистеми вже сягнули $50 мільярдів і продовжують зростати. Для України це непідйомні суми — до повномасштабного вторгнення ВВП країни був на рівні $200 мільярдів. Західні країни та їхні платники податків таких позик і грантів теж не потягнуть — Сполучені Штати та Європейський Союз вже виділяють близько $3 мільярдів щомісяця лише на нагальні потреби економіки України. Значно полегшити реконструкцію країни могли б арештовані державні активи росії — це близько $300 мільярдів по всьому світу, з яких €200 мільярдів зараз знаходяться в ЄС. Але передати їх Україні не так просто — робоча група Євросоюзу шукає для цього правові шляхи, але поки не може знайти. Спочатку всі можливі варіанти мали підготувати до літа 2023 року, тепер дедлайн змістився на осінь. Одне з найбільш імовірних рішень — передавати Україні податки з доходів цих активів. «Бабель» розповідає, чому Україна не може отримати російські гроші та як це взагалі можливо, хоча б теоретично.

У чому взагалі проблема? Чому не можна просто взяти й передати ті гроші?

Тому що міжнародне право це забороняє. Заморозити кошти можна, наклавши санкції, але конфіскувати — ні. Для цього просто немає правового механізму. Міжнародне право загалом захищає держави від експропріації їхньої власності іншими державами для погашення боргів. А санкції — це лише інструмент, щоб спонукати росію змінити свою політику.

Існують три основні законні шляхи конфіскації активів:

За рішенням Ради Безпеки ООН. Але росія має там право вето.

За рішенням міжнародного трибуналу. Але спочатку його треба створити та провести.

Використати ці кошти для повоєнних репарацій на підставі угоди. Або зробити репарації основною умовою зняття санкцій з росії та повернення їй активів. Але це питання майбутніх перемовин, про які наразі не йдеться.

Отже, законні методи, якщо й можуть бути дієвими, то лише в невизначеному майбутньому. А порушувати міжнародне право ЄС не хоче з багатьох причин. По-перше, тоді під загрозою опиниться репутація Євросоюзу як обʼєднання, яке засноване на чітких прозорих правилах. Це консолідована позиція ЄС, з якою погоджуються навіть радикально налаштовані проти росії країни.

«Нам потрібно знайти правову основу для використання цих активів, щоб змусити росію заплатити за шкоду, якої вона завдає Україні», — сказав премʼєр-міністр Латвії Крішʼяніс Каріньш 29 червня, перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі.

По-друге, є побоювання, що занадто вільне розпоряджання російськими активами може підірвати довіру інших держав і приватних компаній до європейських цінних паперів. А як наслідок — і до євро як до валюти. Тому ЄС не хоче брати репутаційний удар на себе та вдаватися до радикальних рішень без погодження з G7 та іншими великими економіками світу — Китаєм та Індією.

Є і третій нюанс. Найвпливовіша країна ЄС, Німеччина, послідовно виступає проти будь-яких односторонніх конфіскацій і експропріацій держмайна, тому що її власні активи можуть опинитися під загрозою. Суди щодо компенсацій жертвам нацизму в різних країнах тривають досі. Німеччина не хоче платити такі компенсації коштом своїх активів за рішеннями судів інших держав. А аналогічне рішення щодо росії може створити небезпечний прецедент.

І що, немає якоїсь лазівки в міжнародному праві?

Теоретично є. У червні 2023 року колишній міністр фінансів США Лоуренс Саммерс разом із колегами Філіпом Зеліковим та Робертом Зелліком написали статтю, в якій обґрунтували можливість конфіскувати активи рф без складних юридичних схем.

Лоуренс Саммерс, почесний президент і професор Гарвардського університету, під час панельної сесії Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, Швейцарія, 19 січня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

На думку Саммерса, політика санкцій, які мали вплинути на росію, вичерпала себе — росія будь-що продовжує війну. Ніхто не збирається повертати рф її активи, але чекати трибуналів і репарацій у майбутньому — це питання років, за які економіка України буде далі помирати. Тому Саммерс вважає, що від санкцій треба переходити до контрзаходів. Різниця між ними проста. Санкція — це обмеження в рамках правових норм. Контрзахід — це «акт недотримання державою міжнародного зобовʼязання стосовно іншої держави у відповідь на попереднє порушення міжнародного права цією іншою державою».

Тобто, держави не зобовʼязані дотримуватися норм міжнародного права і угод щодо росії, якщо сама росія їх не дотримується. Тут також є певні правила. Рішення про контрзаходи можуть ухвалювати лише окремі держави, а не глобальні інституції, такі як ЄС. У росії залишається можливість оскаржити їх у міжнародних судах, тому що контрзахід — це завжди порушення норм і зобовʼязань. Але, на думку Саммерса, поки контрзаходи будуть пропорційні порушенням росії, будь-яка держава зможе довести, що вони були необхідні для захисту її інтересів і суверенітету та підтримки глобальної безпеки. І норми міжнародного права дозволяють визнати такі контрзаходи цілком правомірними. Тим більше, що Генасамблея ООН ще у квітні 2023 року офіційно визнала росію порушником міжнародного права.

Саммерс пише, що такі прецеденти вже були. Коли Ірак почав війну проти Кувейту в 1990 році, Франція, Велика Британія та США одноосібно вирішили не просто заморозити іракські активи, а й перевести їх на міжнародний депозитний рахунок для майбутніх компенсацій. І думки Іраку з цього приводу ніхто не питав.

Сама росія вже активно застосовує такі контрзаходи. У квітні 2023 року путін підписав указ, який дозволяє уряду брати під контроль іноземні компанії та активи. І тепер просто забирає собі активи, наприклад, фінської компанії Fortum чи німецької Uniper, які керували в росії електростанціями. Саммерс наголошує — росія використовує саме мову контрзаходів, активи офіційно забирають «у відповідь на агресивні дії недружніх країн». І світ опинився в парадоксальній ситуації, коли агресор спокійно отримує чуже майно, а жертва агресії не може отримати майно агресора на тих же підставах.

«Грабіжники банків не повинні очікувати, що банки поважатимуть їхні сейфові комірки», — підсумовує Саммерс.

Але це суто теоретично. А що на практиці?

Є один варіант, на якому зараз зосередилася робоча група Євросоюзу. Російські активи в ЄС не просто заморожені, вони продовжують працювати та приносити прибуток. Російськими грошима в ЄС зараз керує приватна бельгійська фінансова компанія Euroclear. І лише за першу половину 2023 року вона отримала з цих активів €1,7 мільярда доходу.

Через санкції Euroclear не може віддати ці прибутки росії. Але й не може вважати їх своїми, і не може так просто передати Україні, бо вони так само заморожені, як і самі активи. Проте, як і з будь-яких доходів, з них треба платити податки. А виходячи з того, що ці доходи неочікувані (вони зʼявилися через санкції, в екстрених умовах), ставка оподаткування на них може сягати майже 100%.

Тобто за такою схемою Україна може регулярно отримувати доходи з російських активів у Європі. Просто технічно це будуть не самі доходи (бо вони заморожені), а податки з них, якими ЄС вже може розпоряджатися на власний розсуд. Це може приносити Україні приблизно €4 мільярди щорічно. Саме до такого варіанту зараз готується Міністерство фінансів України.

«Наше цілком логічне бажання — знайти політичний спосіб вилучення цих активів на відновлення України. Це основний трек нашої діяльності. Однак до вилучення активів найбільш можливим рішенням є податки на прибутки. Це те джерело, яке вже зараз може працювати на користь відновлення», — казав міністр Сергій Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час інтерв’ю Bloomberg на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 14 квітня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Окрім цього, в Євросоюзі обговорюють варіант збільшити ці прибутки. Для цього треба змусити приватні компанії, які управляють російськими коштами, активніше їх інвестувати. Але цей варіант небезпечний — інвестиції можуть виявитись збитковими. І якщо згодом санкції з цих російських компаній знімуть — компенсувати збитки доведеться європейським платникам податків.

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