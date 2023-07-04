Ілон Маск знову «зламав» Twitter. Цього разу — новими обмеженнями для користувачів. Що сталося? Тепер «синю галочку» доведеться купувати всім? — Поки що ні, але все до того йде

Тексти

Ангеліна Коткова / «Бабель»

Із 30 червня 2023 року Twitter обмежив доступ для незареєстрованих користувачів. Раніше люди без власного акаунту в соцмережі могли переглядати твіти, хоч і з певними обмеженнями, зараз це неможливо. А 1 липня Ілон Маск заявив, що навіть для зареєстрованих юзерів будуть тимчасові обмеження — 1 000 твітів для звичайних акаунтів, 10 тисяч для «синіх галочок» і 500 для нових акаунтів. Маск пояснив таке рішення тим, що технологічні компанії все активніше використовують Twitter для навчання штучного інтелекту (ШІ) і збору даних, а це перенавантажує сервери. Але не всі спеціалісти з ним згодні. Є також версія, що таким чином Маск намагається заохотити користувачів купляти «синю галочку» і врятувати компанію від фінансового краху. Також можливо, що новими заборонами мільярдер не розвантажив сервери соцмережі, а навпаки, ще більше їх навантажив. «Бабель» пояснює, що знову сталося з Twitter, як Маск порушив одну зі своїх обіцянок з реформування соцмережі та чи може він «зламати» її остаточно.

Чому в Twitter зʼявилися нові обмеження?

Ілон Маск не схильний пояснювати причини своїх рішень користувачам Twitter, але не цього разу. Свої аргументи він виклав у суперечці з генеральним директором Epic Games Тімом Свіні. Той поскаржився, що через зростаючі обмеження інтернет «зламався», а пошук інформації став максимально дискомфортним ― усюди пейволи й реєстрація, а пошуковики забиті рекламою.

Маск відповів, що це необхідно, бо сотні компаній постійно займаються парсингом даних, зокрема для навчання ШІ, і це заважає Twitter та іншим платформам нормально працювати. Свіні заперечив ― такі проблеми треба вирішувати на рівні інженерів системи безпеки, а не шляхом обмежень для користувачів.

Колишній керівник відділу безпеки Twitter Йоель Рот підтвердив версію Маска. За його словами, постійний автоматизований збір даних міг викликати проблеми зі швидкістю і перенавантажити сайт. Однак це давня проблема, і коли Рот був керівником, компанія справлялася з нею без обмежень для користувачів.

У те, що Маск говорить правду, вірять не всі. Колишня керівниця групи з етики штучного інтелекту Twitter Румман Чоудхурі, яка звільнилася з компанії в листопаді 2022 року, вважає, що скоріше за новими обмеженнями стоять фінансові проблеми, які мільярдер хоче приховати. І тому заохочує користувачів переходити на передплату.

У квітні 2023 року Маск заявляв, що Twitter зараз, після великих скорочень персоналу ― це «майже беззбиткова компанія». Проте відомо щонайменше про два випадки, коли Twitter не зміг оплатити рахунки за послуги інших компаній. Австралійська компанія з управління проєктами подала до суду і вимагає від Twitter оплатили рахунки на приблизно $678 тисяч. Американська консалтингова фірма Innisfree M&A вимагає $1,9 мільйона. Вони консультували Twitter ще до купівлі її Маском саме з приводу цієї угоди й досі не отримали гроші. Для Twitter це невеликі суми, тим більш дивно, що компанія доводить ці справи до суду.

Маск регулярно намагається довести, що з грошима у компанії все нормально. А рекламодавці, які злякалися нових правил модерації та пішли з платформи, поступово повертаються. Але насправді тільки до травня 2023 року доходи Twitter від реклами у США впали на 59%.

Є й альтернативна версія джерела проблем Twitter ― суто технічна. Веброзробник Шелдон Чанг помітив помилку в застосунку соцмережі, яка постійно надсилає запити до Twitter у нескінченному циклі. Таким чином соцмережа перенавантажує сама себе.

А кому ці обмеження заважають?

Насамперед журналістам. Наприклад, головний міжнародний кореспондент The Independent Бел Трю написала, що в неділю, 2 липня, раптово побачила, що перевищила ліміт прочитаних твітів просто посеред важливого онлайну, коли їй треба було слідкувати за дописами в режимі реального часу.

Із такою ж проблемою стикнулися журналісти по всьому світу, яким треба було швидко подивитися новини й офіційні заяви державних органів, які ті постять у Twitter. Наприклад, 2 липня в Балтіморі почалася стрілянина на вечірці ― 28 людей поранено, двоє загинули. Управління поліції, як завжди, почало постити інформацію про злочин у Twitter. Але місцеві журналісти швидко стикнулися з обмеженнями соцмережі й не змогли оперативно отримати інформацію.

Загалом нові обмеження вдарили по всіх користувачах, для яких Twitter був передусім стрічкою новин з різних медіа. Вони досить швидко стикнулися з тим, що навіть тисяча твітів на добу — це замало. Так само постраждали служби, які ведуть у соцмережі моніторинг надзвичайних ситуацій чи стихійних лих, а тому постять десятки і сотні твітів на день.

А Маск обіцяв щось інше?

Не просто інше, а прямо протилежне. Двадцять восьмого листопада 2022 року в команді Twitter зʼявився несподіваний працівник. Маск найняв на 12-тижневе стажування Джорджа Готца ― інженера-програміста і свого давнього критика. У 2007 році Готц став відомим на весь світ, коли першим зламав iPhone, обійшовши його блокування. Відтоді він вважається спеціалістом із цифрової безпеки. У 2015 році Готц зайнявся розробками у сфері штучного інтелекту. Тоді ж Маск пропонував Готцу працювати над безпілотними системами Tesla, але вони не домовилися.

Генеральний директор Comma.ai Джордж Geohot Готц виступає на сцені під час TechCrunch Disrupt SF, 13 вересня 2016 року в Сан-Франциско, Каліфорнія. Getty Images / «Бабель»

У 2022 році Готц розкритикував систему пошуку Twitter. Маск запропонував зробити кращу. Оптимізація пошуку була не єдиною задачею Готца. Також він обіцяв прибрати із Twitter спливаюче вікно авторизації, яке зʼявлялося, коли незареєстрований користувач дивився твіти певний час.

Утім, пропрацювати довго у Готца не вийшло. Уже за місяць він звільнився з Twitter і пояснив це тим, що йому не дали реально вплинути на роботу соцмережі та щось зробити. Хоча сам Маск раніше, ще на етапі купівлі Twitter, обіцяв, що свобода слова і доступу до інформації буде лише розширюватися, а обмежень для незареєстрованих користувачів не буде. Натомість у квітні Маск заборонив незареєстрованим юзерам користуватися пошуком. А тепер узагалі заборонив читати твіти без реєстрації.

Це не єдина обіцянка Маска, яку він не квапиться виконувати або взагалі робить прямо протилежне. Наприклад, він казав, що модерація контенту стане більш свідомою ― буде працювати спеціальна рада, до якої ввійдуть люди з різними поглядами та точками зору. Наразі такої ради немає, а стару Trust and Safety Council зі ста людей, які розробляли політику модерації, Маск розпустив ще у грудні 2022 року.

І що буде з Twitter далі? Коли він зламається?

Якщо і зламається, то нескоро, але краще не буде. Агенція Insider Intelligence, яка досліджує ринок цифрового маркетингу і медіа, прогнозує, що в наступні два роки Twitter втратить приблизно 32 мільйони користувачів. Це не моментальний крах, але відчутний удар по компанії, яка по праву вважається глобальною. У майбутньому Twitter навряд знов стане головним майданчиком мільйонів політичних активістів, як це було під час Арабської весни чи акції «Захопи Волл-стріт» у 2011 році.

Ілон Маск продовжує курс на обмеження та платні послуги. Третього липня компанія заявила, що в серпні вийде нова версія застосунку TweetDeck ― інформаційної панелі, яка дозволяє детальніше і гнучкіше управляти акаунтами. Але тепер він буде доступний лише для верифікованих користувачів. Це автоматично змушує всіх, хто використовує Twitter професійно, наприклад, для реклами або досліджень, платити за підписку. Бо без TweetDeck соцмережа не дає достатньо даних та інструментів. Доступ до старої версії TweetDeck, яка подобалася багатьом користувачам більше за нову, закриють.

На всі запити журналістів і профільних блогерів з усіх цих питань офіційна електронна пошта пресслужби Twitter з березня 2023 року автоматично відповідає смайликом-какашкою.

Ми ― дорослі люди. Тому на всі запитання наших читачів намагаємося відповідати вчасно і по суті. Підтримати «Бабель»: у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua