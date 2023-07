Що подивитися у вихідні. Третій сезон «Відьмака», серіал «Захоплений рейс» з Ідрісом Ельбою та шалений мультфільм «Німона»

Тексти

Цього тижня на Netflix і Apple TV+ чотири цікаві релізи. Серед них — третій сезон фентезійного серіалу «Відьмак», психологічний горор «Реінкарнація. Новий розділ», анімаційний фільм «Німона» і гостросюжетний серіал «Захоплений рейс». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фентезійний серіал «Відьмак» — третій сезон

Про що серіал. Продовження історії Геральта, засноване на книгах польського письменника Анжея Сапковського. В основі третього сезону — роман «Час Погорди» і декілька оповідань. З нових персонажів, яких не було в минулих сезонах, — принц Реданії Радовид, чаклунка Кейра Мец, ельфійський повстанець Галлатін. Також одним із головних персонажів стане імператор Емгир ван Емрейс, який у другому сезоні був переважно за кадром. У червні вийшло лише пʼять епізодів із восьми, останні три вийдуть 27 липня.

The Witcher / Netflix / шоуранер — Лорен Шмідт-Гіссріх / у головних ролях — Генрі Кавілл, Аня Чалотра, Фрея Аллан, Джої Беті / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 49% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Що кажуть критики. Plygon пише, що серіал і в третьому сезоні не вирішив однієї з головних проблем — історії персонажів, засновані на оповіданнях, і центральний сюжет із романів досі заважають одне одному. IGN відмічає чудову хімію між Кавіллом у ролі Геральта, Аллан у ролі Цирі та Чалотрою в ролі Йеннефер, але каже, що занадто жорстко витримано сюжет роману.

Психологічний горор «Реінкарнація. Новий розділ»

Про що фільм. Сара — лікарка, що працює у сфері репродуктивної медицини. Вона розлучилася з чоловіком Пітом і живе з донькою Мією. На сьомий день народження Мії Сара влаштувала невелике святкування, куди мав прийти й Піт. Несподівано в їхній дім якось потрапляє білий кролик, що його Сара ніяк не може спіймати чи прогнати. Тим часом Мія починає поводитися дедалі дивніше. Вона вимагає негайно поїхати до бабусі, хоча раніше ніколи її не бачила. Фільм не є продовженням стрічки «Реінкарнація» Арі Астера 2018 року, його справжня назва «Біжи, кролику, біжи».

Run Rabbit Run / Netflix / режисерка — Дайна Рейд / у головних ролях — Сара Снук, Лілі Латорре, Деймон Герріман, Грета Скаккі / тривалість — 1 година 40 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 35% від критиків, 36% від глядачів / рейтинг IMDb — 5,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що фільм надто клішований, у ньому можна знайти буквально будь-яке кліше з подібних горорів, але разом вони працюють погано. The New York Times каже, що навіть непогана акторська гра не може компенсувати глядачеві нудного сценарію.

Анімаційний фільм «Німона»

Про що фільм. Екранізація однойменного графічного роману 2015 року американського художника і мультиплікатора Нейта Стівенсона. У футуро-середньовічному місті, де лицарі в обладунках живуть у світі високих технологій, усі бояться монстрів, які колись мало не зруйнували все навколо. Лицаря Баллістера Болдхарта підставляють — усе місто вважає, що він убив королеву. Баллістер змушений ховатися. Раптово до нього приходить Німона, дивна дівчинка, яка вміє змінювати власну подобу. Вона думає, що Баллістер злодій, і хоче стати його помічницею.

Nimona / Netflix / режисери — Нік Бруно і Трой Квон / у головних ролях — Хлоя Грейс Морец, Різ Ахмед, Юджин Лі Янґ / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 98% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Що кажуть критики. IGN називає стрічку прекрасним сімейним мультфільмом, у якому поєднані шалений гумор, екшн, творчий дух і сильні емоційні моменти. The New York Times пише про потужний соціально-політичний посил фільму.

Гостросюжетний серіал «Захоплений рейс»

Про що серіал. Сем Нельсон — професійний перемовник і бізнес-посередник, який вміє переконувати людей. Він сідає на рейс з Дубаю до Лондону, але вже в повітрі літак захоплюють злочинці. Тепер Сему треба використати всі свої навички, щоб вийти з цієї ситуації, зберегти життя собі та іншим пасажирам. І переконати треба не тільки злочинців, але й чиновників, які можуть збити літак.

Hijack / Apple TV+ / шоуранери — Джордж Кей, Джим Філд Сміт / у головних ролях — Ідріс Ельба, Ніл Мескелл, Ів Майлз, Крістін Адамс / тривалість — 7 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guradian каже, що серіал гарно продуманий — усі елементи на своєму місці та відіграють потрібні ролі. USA Today вважає, що це один із небагатьох сучасних серіалів, які не видаються ані задовгими, ані закороткими, і добре тримають напругу в кожному епізоді.

