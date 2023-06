Українська влада хоче дружити з Африкою, яка поки що товаришує з росією. Ми зібрали 8 фільмів про континент, які розповідають його історію та про відносини із Заходом

The Last King of Scotland / 2006 / Велика Британія / режисер — Кевін МакДональд / у головних ролях — Форест Вітакер, Джеймс МакЕвой, Джилліан Андерсон / тривалість — 2 години 3 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 89% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.