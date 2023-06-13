Тексти

Twitter

Одинадцятого червня 2023 року мільярдер, інвестор і філантроп, 92-річний Джордж Сорос остаточно передав керівництво своїми фондами «Відкрите суспільство» одному зі своїх синів. Ні, це не Джонатан Сорос, якого багато років поспіль вважали головним спадкоємцем, а його молодший 37-річний брат Александр. Він отримав у спадок не лише хедж-фонд вартістю $25 мільярдів, але й супутнє звання ворога всіх правих консерваторів світу і найбільшого змовника світової політики. «Відкрите суспільство» вже 30 років фінансує гуманітарні та демократичні проєкти в усьому світі — від боротьби за рівність до кліматичних ініціатив. У середньому фонд щороку витрачає на це $1,5 мільярда. Тепер усім цим керуватиме Алекс. Ми вже розповідали біографію самого Джорджа Сороса. Тепер настав час поговорити про його сина. Знайомтесь — Алекс Сорос, у минулому «ганьба сімʼї» і безтурботний тусовщик, у майбутньому — один з найвпливовіших чоловіків у світі.

Джонатан Сорос — головний претендент на спадок

Джордж Сорос зараз одружений втретє — на Таміко Болтон. Від двох попередніх шлюбів, з Анналіз Вітчак і Сюзан Вебер, у нього пʼятеро дітей. Четверо з них залучені у сімейний бізнес, окрім наймолодшого сина Грегорі, який займається мистецтвом.

Джордж Сорос і його дружина Таміко Болтон на офіційному відкритті Європейського інституту мистецтва і культури ромів (ERIAC), 8 червня 2017 року в Берліні, Німеччина. Getty Images / «Бабель»

Головним спадкоємцем бізнес-імперії Сороса довгий час вважали 53-річного Джонатана, юриста і випускника Гарвардської школи права. Він працював у фондах батька з 1992 року, спочатку в регіональному офісі в Будапешті, а з 2002 року — у правлінні компанії Soros Fund Management. Коли у 2011 році в компанії почалися фінансові проблеми, саме Джонатан вивів її з кризи.

Але згодом стало зрозуміло, що батькові й сину важко працювати разом. Джордж Сорос завжди був імпульсивним менеджером і інвестором, який звик покладатися на свою інтуїцію. Джонатан, навпаки, має спокійний характер і аналітичний розум, рішення приймає повільно і на підставі чітких даних. Через це між ними часто виникали суперечки. Джорджу це не подобалося. У квітні 2012 року Джонатан пішов з топменеджменту фонду, а згодом заснував свою інвестиційну компанію JS Capital Management.

Основний інтерес Джонатана зараз — боротьба за виборчу реформу в США. Він відомий тим, що виступає проти системи виборщиків — за прямі вибори. Джонатан створив організацію «Кожен голос», яка лобіює цю реформу. Також він став співзасновником ініціативи Athletes Unlimited, яка займається розвитком жіночих ліг із софтболу, баскетболу, лакросу та волейболу. Однак в очах співробітників фонду Сороса Джонатан до останнього залишався головним спадкоємцем.

Джонатан Сорос виступає на заході журналу Fast Company, присвяченому найбільш інноваційним компаніям 2023 року, 19 квітня 2023 року в Нью-Йорку. Getty Images / «Бабель»

«Я очікував, що це буде Джонатан», — сказав Арʼє Неєр, президент «Відкритого суспільства» з 1993 по 2012 рік, коли дізнався про те, що Сорос-старший обрав Алекса.

Сам Джонатан теж очікував, що батько може врешті-решт призначити саме його. Проте зараз він каже, що не розчарований: «Я завжди знав, що він може передумати. Саме цією рисою він був відомий як трейдер».

Кандидатура Джонатана була основною, бо поки він заробляв репутацію трудоголіка і порядного сімʼянина, Алекс працював в іншому напрямку — здобував звання гульвіси і «ганьби сімʼї».

Алекс Сорос — король вечірок

Наприкінці 2000-х про Алекса Сороса писали не бізнес-видання, а світська хроніка. У 2008 році нью-йоркське видання Cityfile опублікувало статтю «Діти привілеїв», в якій згадало і про нього:

«Алекс закінчив Нью-Йоркський університет у травні, але літо він точно витратив не на пошук роботи. Він відпочивав у домі батька в Саутгемптоні, пив алкоголь літрами під час круїзу на сімейному човні та гуляв із дівчатами в La Playa та Pink Elephant».

Алекс Сорос (зліва) на вечірці, 2008 рік. Instagram

Тоді Алекс сам ділився фотографіями гучних вечірок на своїй сторінці в Facebook. Коли ці фото почали зʼявлятися в таблоїдах, які й називали його «ганьбою», Алекс закрив сторінку. Потім він згадував, що мав декілька серйозних розмов з батьком та мамою. А ще — пішов до психолога.

Вже у 2012 році він знову зʼявився на публіці, але цього разу в іншому образі. Поруч з ним знову була супермодель, Наджа Вакіл, але вже як офіційна дівчина. Це знову була вечірка, але благочинна, на якій Алекс збирав гроші для Global Witness від імені власного фонду.

«У мене є стимул змінити власну репутацію. Якщо не вийде, я просто ще один ледар, лінива дитина з трастового фонду», — казав тоді Алекс журналістам.

Він зізнався, що психолог допоміг йому розібратися з проблемами та почати серйозніше ставитися до власного життя. Бо не дивлячись на батьківські гроші, своє дитинство Алекс вважає не надто щасливим. Батька ніколи не було поруч, хлопця виховували няньки, це не додавало йому впевненості у собі. Однокласники лякали його, що з огляду на статки батька хлопця обовʼязково викрадуть заради викупу.

Репутація тусовщика, який тринькає батьківські гроші, за словами Алекса, його не радувала. «Я став якоюсь карикатурою», — зізнавався він. Через це Алекс вирішив продовжити навчання і серйозно зайнятися карʼєрою.

Наджа Вакіл і Алекс Сорос на благодійному вечорі Global Witness, 7 липня 2012 року в Бріджгемптоні, Нью-Йорк. Getty Images / «Бабель»

Серед наукових інтересів Сороса-молодшого — історія і філософія. У 2017 році він захистив дисертацію в Університеті Каліфорнії в Берклі на тему «Єврейський Діоніс: Гейне, Ніцше та політика літератури». Сам Алекс каже, що інтерес до філософії у нього виник через батька — з підліткового віку він обговорював з ним погляди Карла Поппера, критику Карла Маркса і таке інше.

До сімейних справ фонду Алекс долучився у 2015 році. Його наставником у цих справах був Майкл Вашон, багаторічний радник Джорджа Сороса і керівник фонду Ukrainian Redevelopment, який займається приватними інвестиціями в економіку України. Згодом Алекс сам став радником батька.

У перший рік роботи у «Відкритому суспільстві» Алекс майже не запамʼятався співробітникам — на нарадах він часто мовчав. Таблоїди знову писали про нього як про сина багатого батька, якому нарешті знайшли «тепле місце». Алекс дійсно не полишив вечірки, захоплення хіп-хопом і американським футболом, але друзі казали, що його поведінка значно змінилася. В якийсь момент він лишав усіх гостей біля басейну та йшов у кабінет працювати. Його мовчання на нарадах також давало свій ефект — він вчився і набирався досвіду.

Алекс та Джордж Сороси. Фотографія з соцмереж Алекса Сороса. Instagram

Довгий час основними двома напрямками роботи Алекса у «Відкритому суспільстві» були права домашніх працівників і підтримка латиноамериканських робітників. Латинська Америка взагалі довго була його основним фокусом. Саме з його ініціативи фінансування правозахисних організацій в регіоні виросло з $12 млн до $60 млн на рік.

Алекса вважають політично лівішим за Джорджа, який завжди обстоював ідеї суто ліберальної демократії. Хоча він і визнає, що не поділяє усіх поглядів сучасних американських лівих. Наприклад, значно ширше і ліберальніше дивиться на свободу слова. Сам Алекс каже, що буде політично активнішим за батька.

Ще один інтерес Алекса — підтримка Демократичної партії США на півдні країни, де є потужний вплив республіканців. «Ми повинні бути більш патріотичними та інклюзивними. Якщо хтось голосує за Трампа, це не означає, що він расист і втрачена для нас людина», — вважає він.

Одне з головних завдань Сороса-молодшого зараз — підтримка Джо Байдена на президентських виборах у 2024 році. Він не хоче повернення Дональда Трампа, тому готовий боротися за голоси виборців, які досі не довіряють демократам.

З березня 2022 року Алекс публічно підтримав Україну у війні з росією. Тоді він, ще як заступник батька, заявив: «У нас є одне просте твердження: ми ніколи не відмовимося від України. У час, коли путін намагається стерти країну з карти світу, ми зробимо все можливе для народу України. Ми закликаємо інших приєднатися до нас». Після початку вторгнення «Відкрите суспільство» одразу виділило $25 млн на підтримку громадянського суспільства та міжнародної солідарності інших країн з Україною.

Кожен наш донатер — філантроп. І не обовʼязково бути Соросом, щоб підтримати «Бабель»:🔸 у гривні🔸 у криптовалюті🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua