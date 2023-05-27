Що подивитися у вихідні. Серіали «ФУБАР» з Арнольдом Шварценеггером і «Платонічні стосунки» з Сетом Роґеном і Роуз Бірн та авантюрний бойовик «Кров і золото» про останні дні Другої світової війни

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Netflix

Цього тижня на Netflix, Apple TV+ і Disney+ вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — шпигунський бойовик «ФУБАР» з Арнольдом Шварценеггером, авантюрний фільм «Кров і золото» про боротьбу німецького дезертира з СС, комедійний серіал «Платонічні стосунки» із Сетом Роґеном і Роуз Бірн, підлітковий серіал «Американець китайського походження» за графічним романом і документалка «Жертва / підозрювана» про те, як жертв зґвалтування звинувачують у наклепі. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків і підказує, що подивитися у вихідні.

Пригодницький серіал «ФУБАР»

Про що серіал. Люк Брюннер — оперативник ЦРУ, який має виконати свою останню місію. Але його дочка Емма про це не знає. При цьому Емма — дійовий оперативник ЦРУ, але про це не знає вже сам Люк. Та якось вони дізнаються правду одне про одного, ба більше — їм доведеться разом працювати на одному завданні.

FUBAR / Netflix / шоуранер — Нік Сантора / у головних ролях — Арнольд Шварценеггер, Моніка Барбаро, Джей Баручель, Апарна Бріель / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44% від критиків, 60% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Що кажуть критики. IGN хвалить сюжет і хімію між акторами, але дивується слабким екшн-сценам з Арнольдом Шварценеггером. The Guardian пише, що Арні вчергове нагадує — він насамперед комік, а комедійна складова в серіалі вийшла найкраще.

Авантюрна драма «Кров і золото»

Про що фільм. Останні дні Другої світової війни. Генріх — німецький дезертир, який намагається добратися додому, де його чекає дочка. Він натрапляє на загін СС, що мародерствує по селах. Лідер загону Штарнфельд вирішує його стратити, але Генріха рятує селянка Ельза. Тим часом у селі неподалік починається конфлікт між загоном СС і селянами через золото, яке місцева єврейська сімʼя заховала від нацистів.

Blood & Gold / Netflix / режисер — Петер Торварт / у головних ролях — Роберт Маасер, Марі Гакке, Олександр Шеєр / тривалість — 1 година 40 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut каже, що це найкращий фільм у жанрі від часів «Безславних виродків» Квентіна Тарантіно. The Guardian вважає фільм передбачуваним, але гарно знятим у темпі хорошого бойовика.

Документальний фільм «Жертва / підозрювана»

Про що фільм. Журналістка Рейчел де Леон береться за справу, у якій жертву зґвалтування звинуватили в наклепі. Вона виявляє, що існує така тенденція: поліції вигідніше звинуватити жертв злочинів у неправдивому доносі, арештувати та навіть ув’язнити.

Victim/Suspect / Netflix / режисерка — Ненсі Шварцман / у головній ролі — Рейчел де Леон / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 80% від критиків, 57% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. The New York Times каже, головна слабкість фільму в тому, що поліцейські відмовилися давати коментарі. Натомість там лише інтервʼю з колишнім детективом. Оглядач на RogerEbert пише, що у фільмі розвʼязка історії не задовольняє, лише викликає огиду й сором.

Комедійний серіал «Платонічні стосунки»

Про що серіал. Сільвія — домогосподарка, мати трьох дітей і дружина адвоката Чарлі. Вілл — розлучений власник броварні. У дитинстві Сільвія та Вілл були друзями, але не бачилися вже багато років. Коли Сільвія дізнається, що Вілл розлучився, то вирішує подзвонити й підтримати його. Вони зустрічаються і знову починають спілкуватися. І їхні життя поступово змінюються.

Platonic / Apple TV+ / шоуранери — Франческа Дельбанко та Ніколас Столлер / у головних ролях — Роуз Бірн, Сет Роґен, Люк Макфарлейн, Тре Хейл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 80% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що запамʼятовуються не лише головні герої, а й другорядні, і взагалі серіал не дає сумувати. Variety, навпаки, пише, що серіал застряг між комедією і психологічною драмою, не взявши від обох жанрів нічого доброго.

Підлітковий серіал «Американець китайського походження»

Про що серіал. Адаптація однойменного графічного роману 2006 року американського художника Цзиня Луня Яна. Цзинь Ван — звичайний американський школяр, любить мангу й аніме, хоче вступити до шкільної футбольної команди та шукає свого шляху в житті. Одного дня в школі зʼявляється новий учень Вей-Чен, який виріс у Китаї. Вей-Чен — галасливий, веселий і хоробрий, чим сильно відрізняється від соромʼязливого Вана. Крім того, виявляється, що Вей-Чен — не зовсім людина, він син легендарного Короля мавп, який вплутує Вана в боротьбу між китайськими божествами.

American Born Chinese / Disney+ / шоуранер — Келвін Юй / у головних ролях — Бен Ван, Йо Янн Янн, Чін Хан, Ке Хюі Кван / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 94% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Що кажуть критики. Polygon називає серіал розумним, сучасним, серйозним і кумедним. The Guardian критикує візуальну сторону серіалу і каже, що якість графіки занадто застаріла.

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