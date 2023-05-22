У війні США проти TikTok є перша перемога — соцмережу заборонили в одному зі штатів. Невже вона настільки небезпечна? Так, і от чому

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Катерина Бандус / «Бабель»

На початку травня 2023 року стало відомо, що TikTok майже рік збирав дані користувачів, які дивилися відео з ЛГБТ+ тематики. Збирати дані користувачів для того, щоб зрозуміти їхні вподобання — звичайна практика таких платформ. Проте часто вони намагаються не зберігати дані вразливих соціальних груп, таких як ЛГБТ+, адже це може стати для тих проблемою, особливо в консервативних країнах. У США вже не раз переймалися тим, що TikTok може передавати чутливі дані китайському урядові. І хоч компанія декілька разів заявляла, що ніколи цього не робила, низка країн заборонила держслужбовцям користуватися TikTok. А днями застосунок остаточно забанили в першому американському штаті — Монтані. Розслідування 2019 року австралійських кіберфахівців показало, що компанія ​​ByteDance, якій належить TikTok, тісно співпрацює з Комуністичною партією Китаю. Зокрема для того, щоб поширювати пропаганду в Сіньцзяні — автономії, де компактно проживають уйгури, яких репресує китайський уряд. Редакторка «Бабеля» Юліана Скібіцька розповідає, як найпопулярніший у світі застосунок став причиною геополітичних війн. А ще — як TikTok використовують пропагандисти і як користуватися ним безпечно.

У серпні 2020 року тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що заборонить TikTok в Америці. Журналісти запитали його, коли це станеться, на що Трамп відповів: «Скоро, я маю на увазі, фактично негайно». Спецслужби США висловлювали побоювання, що TikTok видає данні американських користувачів китайському урядові. Але нелюбов Трампа до соцмережі базувалася не тільки на цьому. У липні 2020-го користувачі TikTok масово реєструвалися на мітинг Трампа, але так туди й не прийшли, зірвавши йому аншлаг. А ще в TikTok переважно молода й ліберальна аудиторія, що не підтримує Трампа. Як писала ВВС, «складно повірити, що не це стало приводом [заборонити TikTok]».

У вересні 2020-го Трамп повідомив, що TikTok таки може залишитися в США. З компанією ByteDance, власницею застосунку, домовилися, що вона створить нову компанію TikTok Global спільно з американськими корпораціями Oracle і Walmart. Штаб-квартира TikTok Global мала розміститися в США, а глава компанії та більшість членів ради директорів, зокрема директор з безпеки, мали бути американцями. Дані користувачів повинні були зберігатися на серверах Oracle.

Які дані збирає TikTok? Сама платформа зазначає, що автоматично збирає - відомості у профілі, які ви надаєте при реєстрації; - весь ваш контент; - все, що ви лайкаєте і дивитеся; - повідомлення й дані про учасників листування; - інформацію про покупки; - контакти вашого телефону та соціальних мереж; - інформацію, що отримується через опитування, дослідження, челленджі; - технічну інформацію про пристрої, з яких ви заходите — IP-адресу, параметри мережі, операційну мережу тощо; - місцезнаходження; - графічні й аудіодані з ваших відео; - файли cookie. TikTok також надає доступ до даних користувачів стороннім трекерам. Як вони використовуються далі — незрозуміло.

До виконання угоди справа так і не дійшла. Формально Трамп TikTok заборонив, але фактично це рішення постійно відтерміновували. У 2021 році президент Джо Байден скасував указ Трампа і доручив провести нове розслідування з приводу китайських застосунків. Головна причина не змінилася — США далі підозрюють, що застосунок передає дані про користувачів китайському урядові. Ці побоювання не безпідставні.

TikTok зʼявився у 2017 році. Його прототипом був застосунок Doyin, що працює так само, але тільки для китайського внутрішнього ринку. Платформу розробила компанія ​​ByteDance — китайський технологічний гігант. Окрім TikTok, їй належить також CapCut — один із найпопулярніших у світі редакторів відео. TikTok зараз має близько мільярда активних користувачів по світу. Акаунти в TikTok ведуть голлівудські зірки, політики, музиканти та навіть урядові установи.

Платформа розвивалася поступово. У 2018 році ByteDance витратила майже мільярд доларів на рекламу TikTok у США. Вона була в усіх американських соцмережах — Facebook, Instagram, Snapchat. Результати спочатку були скромними — щомісяця з TikTok залишалося тільки 10% нових користувачів. Але ByteDance навчала алгоритми застосунку розуміти, що саме цікаво американській аудиторії. Вже у 2019 році стало ясно, що TikTok не збирається йти з американського ринку. Потім сталася пандемія коронавірусу і застосунок шалено виріс — він став порятунком для ізольованих вдома людей. У березні-квітні 2020 року TikTok набирав по 110 мільйонів нових користувачів щодня. Влітку 2021 року Білий дім навіть співпрацював з відомими тіктокерами, щоб популяризувати вакцинацію від ковіду.

Разом із тим адміністрація Байдена обговорювала з ByteDance ризики для національної безпеки, повʼязані із застосунком. Співробітникам Білого дому, які комунікували з компанією, заборонили завантажувати його на свої робочі телефони. У Білому домі розуміли вплив і важливість TikTok для американської аудиторії. Водночас TikTok — це продукт Китаю, головного конкурента США на світовому ринку. Саме тому, пише New York Times, адміністрації Байдена доводилося балансувати, особливо, коли протистояння з Китаєм стало головним викликом для Америки.

У 2019 році експерти Міжнародного центру кіберполітики Австралійського інституту стратегічної політики опублікували доклад про те, як Китай використовує технології для репресій у Сіньцзяні. У цьому регіоні компактно проживає мусульманська меншина Китаю — уйгури, казахи та інші. Їм забороняють сповідувати свою релігію та інтернують у спеціальні табори «для перевиховання». У цих таборах над ними знущаються і піддають тортурам.

Щоб стежити за уйгурами, китайська влада побудувала одну з найскладніших систем спостереження у світі, з камерами й обовʼязковими додатками на смартфонах. У 2017 році в Сіньцзяні запустили урядову програму «Здоровʼя для всіх». У всіх місцевих жителів взяли відбитки пальців, зразки крові та ДНК, зробили знімки обличчя й сітківки, записали зразок звучання голосу. Таким чином поліцейські за допомогою програм миттєво розпізнають людей на відео і фото.

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

У доповіді австралійських кіберфахівців вказувалося, що ByteDance допомагає Комуністичній партії Китаю поширювати пропаганду через Doyin — аналог TikTok для китайського ринку. Міністерство громадської безпеки Китаю підписало угоду з ByteDance, щоб просувати «вплив та довіру до поліцейських департаментів у країні». Простіше кажучи, поширювати пропагандистські ролики через найпопулярнішу в Китаї платформу — на день її переглядають щонайменше 600 мільйонів китайців. При цьому контент, який вважається «політично чутливим», компанія блокує — власне, все, що не подобається урядові КНР. Так само і месенджер WeChat, що належить ByteDance, цензурує повідомлення й передає дані користувачів урядові КНР, якщо помічає «чутливу інформацію».

Що точно не треба знімати в TikTok під час війни? Поради OSINT-аналітиків Molfar Номер військової частини та назву військового обʼєкта, елементи геральдики, сині таблички з назвою частини. Все це допомагає визначити координати дислокації військових, по яких ворог може завдати ракетного удару.

Блокпости та місця дислокації військових.

Номери й позначки на військовій техніці та цивільних машинах, що паркуються на території військових об’єктів. Так можна дізнатися, якому підрозділу належить техніка, а в деяких випадках ще й знайти координати дислокації військових.

Позначки на службових автівках інших служб, наприклад, пожежників. За ними можна знайти координати дислокації військових, пожежників, рятувальників тощо.

Обличчя військових і працівників інших служб.

Вид з вікна військової будівлі — там можуть бути нетипові споруди, по яких легко ідентифікувати місця дислокації військових.

Об’єкти на горизонті, за якими можна дізнатися локацію. Наприклад, на території військової частини стоїть церква, яку видно через паркан. Ця церква — чудовий орієнтир для визначення геолокації військової частини.

Місця прильотів та роботу ППО.

Китай — не єдина авторитарна країна, що використовує TikTok для пропаганди. Влітку минулого року в TikTok завірусилися ролики про життя в Північній Кореї. Авторка цих відео нібито працює гідом в КНДР. Всі ролики показують, що життя в країні заможне, а люди — щасливі. У профілі авторка вказала, що є співробітницею туристичної компанії Koryo Tours. Їхній головний офіс у Пекіні, але, по суті, це один із головних туроператорів Північної Кореї: влада країни офіційно назвала компанію «фахівцями з внутрішніх подорожей». Такі «щасливі» ролики публікували й інші акаунти — деякі з них за три дні набирали до мільйона підписників. Малоймовірно, що це особиста ініціатива звичайних блогерів — громадяни Північної Кореї не мають доступу до глобального інтернету. Вони можуть використовувати тільки санкціонований урядом інтранет Kwangmyong, що дає доступ лише до конкретних сайтів. Компʼютери також переважно заборонені. Скоріше за все, такі ролики замовляє уряд КНДР, щоб змінити імідж країни на «більш позитивний».

Використовують TikTok і росіяни. Після остаточної окупації Маріуполя в травні минулого року, в TikTok зʼявилися десятки акаунтів, які публікували однотипні відео про те, як «нормалізується життя в місті». Блогери, що позиціонували себе як місцевих мешканців, завжди залишалися за кадром. На відео показували, як у Маріуполі зводять нові будинки, як там відновлюється бізнес, з’являється вода і газ. А останніми тижнями в TikTok завірусилися відео, що прославляють володимира путіна. Як правило, це старі ролики, що зʼявилися ще на початку вторгнення, але зараз вони знову просуваються на платформі. Офіційно з березня минулого року в російських користувачів не має бути доступу до TikTok. Платформа пішла на обмеження через «закон про фейки проти російської армії». Але через VPN доступ зберігається.

Браузер не підтримує відео Telegram

Сімнадцятого травня 2023 року губернатор штату Монтана Грег Джанфорте підписав закон, який заборонив TikTok, щоб «захистити жителів Монтани від китайського стеження». Монтана стала першим штатом США, де додаток більше недоступний. Раніше, у березні цього року, Європейський парламент, Білий дім і Канада заборонили урядовцям встановлювати TikTok на робочі смартфони.

В листопаді 2022-го директор ФБР Кріс Рей заявив, що TikTok загрожує національній безпеці — мовляв, китайські компанії «роблять усе, що хоче китайський уряд». Він також додав, що влада Китаю може використовувати TikTok, щоб впливати на користувачів або контролювати їхні пристрої.

Як користуватися TikTok безпечно? Поради соцмережі й OSINT-аналітиків Molfar Не нехтувати складними паролями. Встановити двоетапну автентифікацію. Сповіщати службу безпеки про «незвичні» ситуації. Контролювати доступ своїх пристроїв до акаунту. Варто налаштувати параметри конфіденційності у своєму профілі під себе. Перед завантаженням відео на платформу «почистити» метаданні файлу. Можна встановити тумблер «приватний» акаунт — таким чином дивитися ваші відео, прямі ефіри, опис та інший контент зможуть лише ті, кого ви додали до друзів.

Побоювання підігріли й свідчення колишнього співробітника ByteDance Інтао Ю. Він каже, що працював у компанії з серпня 2017 року по листопад 2018-го керівником інженерного відділу операцій у США. Інтао стверджує, що в Комуністичній партії Китаю є спеціальний офіс в ByteDance, який називають «Комітетом». Цей офіс стежив за компанією і «слідкував за тим, як вона просуває основні комуністичні цінності». А ще «Комітет» нібито мав доступ до всіх даних компанії, навіть до тих, що зберігаються у США.

ByteDance регулярно запевняє, що не передає дані американських користувачів китайському урядові. Пекін дуже болісно реагує на будь-які спроби заборонити TikTok. Коли Європарламент заборонив держслужбовцям встановлювати застосунок, прессекретар МЗС КНР Мао Нін сказав: «ЄС каже, що це найвідкритіший ринок у світі, але така практика підриває глобальну довіру до бізнес-середовища ЄС». Застосунок ще з 2020 року заблокований в Індії та Індонезії. Але для Китаю важливо зберігати присутність своїх компаній саме на американському та європейському ринках, пише El Pais.

У грудні 2022 року NYT писала, що TikTok намагається домовитися з адміністрацією Байдена, щоб застосунок залишився власністю ByteDance, але зберігав дані американських користувачів на серверах у Сполучених Штатах. Цю схему навряд чи можна назвати ідеальною, але всі доступні рішення недосконалі. «Пряма заборона, особливо спрямована на великі китайські компанії, ризикує виглядати як синофобія, — пише NYT. — А також як згода з позицією Комуністичної партії Китаю, що кожен громадянин Китаю є добровільним придатком партії».

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