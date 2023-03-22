Юра, ми все проїбали. CРСР відправив першу людину на орбіту, а сучасна росія поховає всі здобутки радянської космонавтики. І дуже скоро. За матеріалом Wired

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Після розвалу СРСР росія отримала у спадок славу космічної держави, яка претендувала на панування в космосі. Схоже, цей етап закінчується. Поки росіяни вкладалися у військові космічні розробки, їхня цивільна програма занепадала. Зараз росіяни використовують радянську космічну техніку, вона ламається, її відмовляються використовувати Штати, рф втрачає вплив на орбіті та заробіток на перевезеннях. А реальні проблеми росіян у космосі ще глобальніші. Переказуємо матеріал Wired про те, як російська цивільна космічна програма летить у чорну діру.

Близько 10 років тому російська влада зосередилася на військовій космічній програмі — супутникових і протисупутникових технологіях. Серед них — лазерна зброя, а також ракетна система, яку росія випробувала в листопаді 2021 року. Тоді на висоті 500 кілометрів над Землею рф підірвала старий радянський супутник «Космос-1408», від чого утворилася величезна хмара уламків різного розміру. Тим часом цивільна космічна програма росії занепадає і скоро може взагалі розвалитися.

Останні три місяці «Роскосмос» намагався впоратися одночасно з двома нештатними ситуаціями. Чотирнадцятого грудня 2022 року на кораблі «Союз МС-22», що пристикувався до Міжнародної космічної станції (МКС), стався витік охолоджувальної рідини. Росіянам довелося скасувати вихід у космос. За два місяці ситуація повторилася на іншому кораблі — «Прогрес МС-21», що доставляє на орбіту вантажі. Через витік корабель розгерметизувався, «Роскосмос» його позбувся — дав згоріти над Тихим океаном. Обидва рази відомство стверджувало, що причиною став удар мікрометеороїда — це дрібне небесне тіло, яке зазвичай важить менше ніж грам.

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Мікрометеороїди справді небезпечні для будь-якого космічного корабля. Але «Роскосмос» ніяк не підтвердив своє пояснення, каже колишній аташе з питань оборони при посольстві США в Москві та нинішній керівник Space Enterprise Initiative корпорації RAND Брюс Макклінток. Автор сайту RussianSpaceWeb Анатолій Зак додає: «Імовірність, що два мікрометеороїди могли за короткий час пошкодити тільки системи охолодження кораблів і не зачепити більше нічого на станції, близька до нуля».

Росіяни використовують ще радянські розробки — ракети, космічний корабель та капсули для екіпажу «Союз», хоча й модернізували їх. Анатолій Зак пояснює, що «Роскосмос» щороку запускає два кораблі «Союз», кожен з яких будують 1,5—2 роки, великого постійного космічного парку немає. У березні цього року російські ЗМІ писали, що «Роскосмос» думав збити корабель «Союз», пристикований зараз до МКС, раніше запланованого терміну та замінити новим. Найімовірніше, у корабля є й інші технічні проблеми.

Останні дев’ять років космонавтів НАСА на орбіту доставляв саме «Союз». Але з 2020-го Америка поступово позбавляється залежності від рф і використовує корабель SpaceX Crew Dragon. Скоро космонавтів перевозитиме й компанія Boeing. Кілька американських вантажів та екіпажів на орбіту ще доставлять росіяни, проте цілком імовірно, що це скоро зміниться. Другого березня НАСА продовжила контракти на вантажні перевезення зі SpaceX, Northrop Grumman і Sierra Space. Росія втратить доходи від космічних перевезень, а власної комерційної програми в «Роскосмосу» немає.

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Свої екіпажі росія запускає з «Байконуру», тому залежить від Казахстану. Користуватися космодромом дорого. «Роскосмос» заборгував казахстанським колегам, і 13 березня 2023 року вони заарештували власність агентства. Росія пробувала збудувати власний космодром — «Східний» на Далекому Сході, в Амурській області. Утім, поки що його не збудували, та й процес йде дуже повільно.

Міжнародна космічна станція — ще одна проблема російської цивільної космічної програми. Останню чверть століття вона повʼязувала програми Америки та рф. Однак у 2030 році станцію планують вивести з експлуатації. Тоді ж НАСА хоче відправити на орбіту модулі комерційних космічних станцій, у які зараз вкладається. Росія з цими проєктами жодним чином не повʼязана, як і з новою китайською станцією Tiangong.

Минулого року «Роскосмос» заявив, що у 2028-му запустить власну нову орбітальну станцію і тоді ж вийде з МКС. Але Павло Лузін, старший науковий співробітник Jamestown Foundation, каже, що про нові космічні розробки росії — моделі станцій, кораблі чи ракети-носії — нічого не відомо. Він вважає, що на космічні прориви масштабу радянських росія не здатна. Вона не зможе вийти за межі низької навколоземної орбіти.

Завдяки підтримці Китаю у росії є певні плани щодо Місяця. У 2021-му країни оголосили, що планують разом створити на південному полюсі супутника дослідницьку станцію. Проте до цього ще далеко. Китай запускає роботизовані місії, що збирають дані та вивчають місця, де можна було б здійснити посадку. Наступна — Chang’e 6 — має відбутися 2025 року. Першу російську місію, «Луна-25», відкладали багато років і, можливо, запустять цього липня. До того всі спроби «Роскосмосу» зробити щось поза навколоземною орбітою провалилися. Місії переважно орієнтувалися на Марс, але не змогли вийти за орбіту Землі чи не долетіли до місця призначення. Розширена космічна програма Китаю успішна, тож співпрацювати з набагато слабшою в цьому плані росією йому невигідно.

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