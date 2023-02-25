Що подивитися у вихідні. Комедійний горор «У нас є привид» із Девідом Гарбором, дивний серіал «Консультант» із Кристофом Вальцом і документалку про таємничі вбивства у відомій родині американських юристів

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Netflix

Цього тижня на Netflix, Peacock, і Amazon Prime вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — чорна комедія «Консультант» із Кристофом Вальцом, другий сезон драмеді «Бел-Ейр», третій сезон підліткового серіалу «Зовнішні мілини», комедія «У нас є привид» і документальний мінісеріал «Убивства Мердоків: Південний скандал». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Чорна комедія «Консультант»

Про що серіал. CompWare — успішна компанія, яка розробляє мобільні ігри. Але раптом підліток, який прийшов в її офіс на екскурсію, убиває CEO компанії Санга. В офіс прибуває таємничий консультант Регус Патофф, який бере управління на себе.

The Consultant / Amazon Prime / шоуранер — Тоні Басгеллоп / у головних ролях — Крістоф Вальц, Нат Вулфф, Бріттані О'Грейді, Еймі Карреро / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 76% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,1.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що в серіалі є інтрига, сатира та елементи трилера, але щоб бути справді прекрасним, йому чогось бракує. The Hollywood Reporter каже, що серіал занадто покладається на талант Крістофа Вальца як на головне джерело всього смішного та моторошного, а сценарій трохи розчаровує.

Драматичний серіал «Бел-Ейр» — другий сезон

Про що серіал. Рімейк колись популярного серіалу «Принц із Беверлі-Гіллз», який виходив з 1990 по 1996 рік і зробив зіркою Вілла Сміта. Якщо оригінальний серіал був класичним ситкомом, то рімейк більш тяжіє до драмеді чи навіть повноцінного драматичного серіалу. Молодий та перспективний школяр і баскетболіст Вілл через участь у кримінальній історії переїжджає із Філадельфії до Лос-Анджелесу. Він живе з тіткою та дядьком, знаходить нових друзів і ворогів, кохання та нові проблеми.

Bel-Air / Peacock / шоуранери — Енді та Сюзан Боровітц / у головних ролях — Джабарі Бенкс, Кассандра Фрімен, Джиммі Акінгбола, Оллі Шолотан / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 83% від критиків, 100% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,3.

Що кажуть критики. Оглядач на Collider пише, що у другому сезоні буває складно зрозуміти, де ж тут основна сюжетна лінія, але ситуацію рятують актори, які справді проживають життя своїх персонажів. AV Club вважає другий сезон не гіршим за перший та каже, що серіал виділяється з-поміж інших рімейків саме тим, що на основі старої історії розповідає нову й в іншому жанрі.

Пригодницький серіал «Зовнішні мілини» — третій сезон

Про що серіал. Підлітки Джон Бі, Джей-Джей, Поуп і Кіара, які живуть на острові, знаходять таємничий затонулий човен, а в ньому — згадки про батька Джона Бі, який колись зник. Друзі вирішують розслідувати цю справу та розуміють, що в центрі історії — заховані скарби на $400 мільйонів. Водночас вони намагаються вирішити конфлікт із підлітками з багатих сімей, адже на острові існує жорсткий поділ на дві групи — заможних «акул» і бідних «живців». Тим часом на острів насувається тропічна буря.

Outer Banks / Netflix / шоуранери — Джош і Джонас Пейти, Шеннон Берк / у головних ролях — Чейз Стоукс, Меделін Клайн, Медісон Бейлі, Джонатан Девісс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Rolling Stones пише, що третій сезон серіалу, на жаль, уже мало чим вражає і краще б він був останнім. Але якщо ви вже почали дивитися серіал, то продовжити варто. Оглядач на Collider вважає, що центральна історія сезону непогана, а от все решта просто зайве.

Комедійний горор «У нас є привид»

Про що фільм. Адаптація оповідання «Ернест» 2017 року американського письменника Джеффа Мана. Кевін Преслі з родиною переїжджають у новий будинок і зʼясовують, що з ними живе привид на імʼя Ернест. Спочатку вони лякаються, але згодом розуміють, що Ернест не злий і не хоче нічого поганого. Тоді Кевін створює канали на Youtube і TikTok, де починає розповідати світові історії про життя з привидом. Але сам Ернест майже нічого не памʼятає про життя. А Кевін та його родина несподівано стають мішенню для агентів ЦРУ.

We Have a Ghost / Netflix / режисер — Крістофер Лендон / у головних ролях — Девід Гарбор, Ентоні Макі, Джахі Ді'Алло Вінстон / тривалість — 2 години 7 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 39% від критиків, 38% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,6.

Що кажуть критики. The New York Times називає фільм веселою дитячою комедією, інколи аж надто переповненою гегами та жартами. Variety пише, що фільм не дуже смішний та взагалі не страшний, а скоріше сентиментальний.

Документальний мінісеріал «Убивства Мердоків: Південний скандал»

Про що серіал. Мердоки — відома у Південній Кароліні династія юристів із Гемптону, чиї пращури почали юридичну практику понад століття тому. Але раптом в їхньому оточенні та в самій родині почалися таємничі смерті. Спочатку померла Мелорі Біч, подруга одного з Мердоків. За нею — Меггі та Пол Мердоки, їхня покоївка Глорія і друг сімʼї Стівен Сміт. На лаві підсудних опинився голова клану — Алекс Мердок. Документальний мінісеріал розповідає цю історію з самого початку.

Murdaugh Murders: A Southern Scandal / Netflix / режисери — Джулія Віллоубі Нейсон і Дженнер Ферст / тривалість — 3 епізоди / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від глядачів, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 6,8.

Що кажуть критики. CNN пише, що серіал рятує лише цікавість самої історії, бо зроблений він досить недбало. The Rolling Stone вважає, що серіал буде цікаво дивитися тільки тим, хто нічого не читав і не знає про цю справу, бо нічого нового він не додає. Утім, за межами США справа Мердоків не дуже відома.

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