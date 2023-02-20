20 лютого президент США несподівано зʼявився в центрі Києва. Він вразив світ, подякував українцям і пообіцяв стояти поруч до перемоги. Джо Байден уже полетів, а в росіян досі палає — фотоісторія візиту

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Пресслужба Офісу президента України

У понеділок, 20 лютого, до Києва без анонсів і попереджень приїхав президент США Джо Байден. Зранку в столиці перекрили кілька важливих магістралей — на пару годин місто зупинилось у заторах. Кияни довго намагались зрозуміти їх причину, аж доки близько полудня два президенти — український та американський — під звуки сирени повітряної тривоги разом не зʼявилися біля Михайлівського собору. Вони приїхали до Стіни памʼяті воїнів, що загинули під час російського вторгнення в Україну від його початку в 2014 року. Журналісти Rolling Stone писали, що Байден міг зустрітися із Зеленським на кордоні з Польщею чи у Львові. Проте він сам наполіг, щоб зустріч відбулася в Києві. Окрім Володимира Зеленського, Джо Байден зустрівся з першою леді та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Байден сказав багато приємного: і про те, що українці допомогли Заходу осягнути значення демократії, і про Київ, який заволодів його серцем. Також він згадав про розмову із Зеленським майже рік тому — у день російського вторгнення, коли весь світ чекав і боявся, що Україна от-от впаде. «Рік по тому Київ стоїть. Україна стоїть. Демократія стоїть. Американці стоять із вами, і світ стоїть із вами», — заявив Байден. Він проанонсував новий пакет військової допомоги Україні на $500 мільйонів і додаткові санкції проти росії. Наостанок Байден отримав персональну табличку на Алеї сміливості біля Верховної Ради та поїхав до Польщі. Там він зустрінеться з лідером країни Анджеєм Дудою. Поки Байден був в Україні, російські пропагандисти встигли запропонувати його вбити, кинути на Київ кілька бомб і навіть підняти в повітря літаки з тактичною ядерною зброєю. Однак, за повідомленнями Associated Press, щоб запобігти несподіванкам, за кілька годин до візиту Байдена в Київ Білий дім попередив про це росію. Для безпеки американського президента США та союзники залучили безпрецедентну кількість літаків. Зокрема, над Польщею літали американські розвідники E-3 Sentry та RC-135W Rivet Joint, що спостерігали за столицею України.

Джо Байден і Володимир Зеленський на Михайлівській площі в Києві, біля Стіни памʼяті полеглих за Україну. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден біля Михайлівського собору в Києві. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден і Володимир Зеленський біля Маріїнського палацу в Києві. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден, Володимир Зеленський та перша леді України Олена Зеленська біля Маріїнського палацу в Києві. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден і Володимир Зеленський у Києві біля Стіни памʼяті полеглих за Україну. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден в Володимир Зеленський у Маріїнському палаці в Києві. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у Маріїнському палаці в Києві. Пресслужба Офісу президента України

Джо Байден і Володимир Зеленський у Маріїнському палаці в Києві. Пресслужба Офісу президента України

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