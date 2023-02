Що подивитися у вихідні. Останні сезони серіалів «Зоряний шлях: Пікар» і «Карнівал Роу», заплутаний фільм «Аферисти» з Джуліанн Мур та ретрофутуристичний серіал «Привіт завтра!»

Тексти

Цього тижня на Netflix, Apple TV+, Paramount+ і Amazon Prime вийшло кілька цікавих релізів. Серед них — третій і останній сезон фантастичного серіалу «Зоряний шлях: Пікар», другий і останній сезон фентезі «Карнівал Роу», психологічний трилер «Аферисти», ретрофутуристичний серіал «Привіт завтра!» та документалка «Досконалий удар» про сучасний гольф. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Фантастичний серіал «Зоряний шлях: Пікар» — третій сезон

Про що серіал. Восьмий серіал у всесвіті «Зоряного шляху», присвячений колишньому капітану, а зараз адміралу у відставці Жану-Люку Пікару. По суті, це продовження повнометражного фільму «Зоряний шлях: Відплата» 2002 року, де Пікара так само грав Патрік Стюарт. Через 20 років після подій фільму до адмірала, що вийшов у відставку через незгоду з політикою Зоряного Флоту та живе у Франції, приходить таємнича жінка, яка бачила його у видінні. Третій сезон серіалу буде останнім.

Star Trek: Picard / Paramount+ / шоуранер — Алекс Курцман / у головних ролях — Патрік Стюарт, Сантьяго Кабрера, Елісон Пілл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 100% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,3.

Що кажуть критики. The Verge пише, що третій сезон вийшов ще більш захопливим, ніж перші два, і повертає глядачам справжні емоції від «Зоряного шляху». Empire також вважає, що третій сезон більш ніж вдалий, і трохи сумно, що серіал закінчується саме тоді, коли став по-справжньому цікавим.

Фентезійний серіал «Карнівал Роу» — другий сезон

Про що серіал. Феї, фавни та інші магічні істоти мусять тікати зі своєї країни Тірнанок, бо її окупували війська людської держави Пакт. Більшість поїхали до Республіки Бурге, де теж переважно живуть люди. І вони не раді мігрантам. У каналізації знаходять вбитою фею на імʼя Ешлінг. Справу розслідує інспектор Райкрофт Філострат, який симпатизує магічним істотам всупереч загальній ксенофобії. Перший сезон серіалу вийшов ще у 2019 році, другий буде останнім.

Carnival Row / Amazon Prime / шоуранери — Рене Ечеваррія і Тревіс Бічем / у головних ролях — Орландо Блум, Кара Делевінь, Саймон МакБерні, Тамзін Мерчант / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 44% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. IGN каже, що в другому сезоні замало магічної атмосфери, і складається враження, що авторам не вистачило двох сезонів, щоб показати все необхідне. Slant пише, що другий сезон ставить у центр уваги політику в Бурге, але перший детективний був цікавішим.

Психологічний трилер «Аферисти»

Про що фільм. Юна Сандра знайомиться з Томом, молодим власником книжкової крамниці в Нью-Йорку, і вони йдуть на побачення. Сандра таємниче пов’язана з Максом — шахраєм, який заробляє на складних схемах. А той, своєю чергою, зустрічає Мендлін — аферистку, що «розкручує» на гроші багатих чоловіків і саме зустрічається з мільйонером Річардом. Переказати навіть завʼязку без спойлерів важко, тому ми не будемо.

Sharper / Apple TV+ / режисер — Бенджамін Карон / у головних ролях — Джуліанн Мур, Себастіан Стен, Джастіс Сміт, Джон Літгоу / тривалість — 1 година 56 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 62% від критиків, 81% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The Guardian просто хвалить і акторську гру, і сценарій, і режисерську роботу. The New York Times вважає, що фільму бракує яскравості та вогню.

Фантастичний серіал «Привіт завтра!»

Про що серіал. Серіал показує ретрофутуристичні Сполучені Штати — дія відбувається в майбутньому, яке стилістично нагадує 1950-ті. Хвацький торговельний агент Джек Біллінгс продає таймшери на Місяці. Він обдурює покупців — обіцяє такі умови договору, яких на практиці не буде. На додачу, колись він покинув дружину та сина і тепер намагається відновити спілкування з ними.

Hello Tomorrow! / Apple TV+ / шоуранери — Аміт Бхалла та Лукас Янсен / у головних ролях — Біллі Крудап, Хенк Азарія, Ханіфа Вуд, Елісон Пілл / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 37% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,8.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що серіал настільки стилізований під «стару Америку» навіть у діалогах, що інколи здається карикатурним. The Verge хвалить його ретрофутуристичний світ, який автори продумали до найменших деталей.

Документальний серіал «Досконалий удар»

Про що серіал. Документальний серіал про сучасний гольф, це розповідь про різних гравців протягом одного сезону змагань. У такому спокійному виді спорту знайшлися свої герої, лиходії, інтриги, розбита дружба та інші сюжетні повороти.

Full Swing / Netflix / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 8,5.

Що кажуть критики. The Wall Street Journal вважає, що як розважальний серіал про спорт «Досконалий удар» працює, але він ігнорує великі проблеми сучасного гольфу, особливо фінансові. USA Today пише, що серіал розрахований не стільки на фанатів гольфу, скільки на нову аудиторію, яку ця тема може потенційно зацікавити.

