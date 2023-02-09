Майже рік тому Путін пообіцяв показати українцям «справжню декомунізацію». Сьогодні в центрі Києва знесли памʼятник радянському генералу Ватутіну. Це вже вона? Фото

Тексти

kyivcity.gov.ua

У Маріїнському парку навпроти Верховної Ради демонтували памʼятник радянському генералу Миколі Ватутіну. В центрі Києва він простояв 75 років, сім з яких вже після прийняття закону про декомунізацію. Суперечки щодо цього памʼятника тривали давно. Під час Другої світової війни Ватутін командував радянськими військами, які звільняли Харків і Київ від нацистів. Через це він не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію. З іншого боку, Ватутіна включили до списку осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації голодоморів та політичних репресій. Генерал воював проти УНР в 1920-х, а в 1944-му в сутичці з УПА отримав поранення і невдовзі помер. Його поховали в Києві, а в 1948 році на могилі встановили памʼятник. Зокрема й через це памʼятник не декомунізували раніше — бо це не просто монумент, а поховання. З 2017 року під памʼятником влаштовували акції протесту, обливали його фарбою і закидали яйцями. У 2020 році до Київської міськради подали петицію, де пропонували знести памʼятник, а поховання перенести на одне з кладовищ міста. І тільки зараз у справу втрутилося Мінкультури — цього тижня воно дозволило знести памʼятники Ватутіну та льотчику Валерію Чкалову в Києві, позбавивши їх памʼяткоохоронного статусу. Це сталося майже рік потому, як путін вкотре засудив знесення радянських памʼятників в Україні і пообіцяв «показати справжню декомунізацію».

Ватутін впав, а «Бабель» поки тримається завдяки вашим донатам: 🔸 у гривні, 🔸 у криптовалюті, 🔸 Patreon, 🔸 PayPal: paypal@babel.ua.