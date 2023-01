Що подивитися у вихідні. Екранізація гри The Last of Us із Педро Паскалем, другий сезон серіалу «Вікінги: Вальгалла» та фінал серіалу «Мисливці» про полювання на нацистів у США 1970-х

Тексти

Цього тижня на Netflix, HBO й Amazon Prime вийшли кілька цікавих релізів. Серед них — постапокаліптичний серіал «Останні з нас» за однойменною відеогрою, другий сезон конспірологічного серіалу «Мисливці», другий сезон пригодницького серіалу «Вікінги: Вальгалла», сімейна драма «Загублений пес» на основі реальних подій та другий сезон судової драми «Ваша честь». «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Постапокаліптичний серіал «Останні з нас»

Про що серіал. Адаптація популярної відеогри The Last of Us 2013 року від студії Naughty Dog. Гриб Cordyceps, який широко використовують у косметології, почав мутувати та заражати людей по всьому світу. Більшість інфікованих померли, а решта перетворилися на зомбі, чий мозок захопив гриб. Невеликі групи тих, хто зміг врятуватися, намагаються якось налагодити життя, але конфліктують між собою. У США військові створили карантинні зони, де люди перебувають у відносній безпеці, але змушені підкорятися офіцерам. Група «Цикади», що ворогує з військовими, наймає контрабандиста Джоела, щоб вивезти з карантинної зони в Бостоні 14-річну дівчину Еллі. Але виявляється, що Еллі має імунітет від Cordyceps, тому на неї полюють багато різних людей. Серед шоуранерів серіалу — Ніл Дракманн, який є одним із засновників студії Naughty Dog і головних розробників гри. Він обіцяє, що серіал буде не просто екранізацією, а доповненням до гри. Зокрема, там будуть епізоди, які вирізали з фінальної версії гри.

The Last of Us / HBO / шоуранери — Крейг Мезін і Ніл Дракманн / у головних ролях — Педро Паскаль, Белла Рамзі, Гебріел Луна, Анна Торв, Нік Офферман / тривалість — 9 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 97% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times називає серіал чудовим і розумним, але каже, що новим словом у жанрі постапокаліпсису він навряд стане. The Washington Post пише, що інколи відмінності між серіалом та грою не мають сенсу, а зроблені просто заради змін, водночас деякі моменти серіалу навіть перевершують гру.

Конспірологічний серіал «Мисливці» — другий сезон

Про що серіал. В основі серіалу лежить припущення, що націонал-соціалістів у 1945 році остаточно не перемогли, а то й тисячі нацистів перебралися у США, де жили інкогніто та поступово проникли в усі сфери американського суспільства. У 1970-х група єврейських месників, які шукають винних у Голокості, розкриває змову нацистів, метою якої є побудувати Четвертий Рейх. Старий мисливець Меєр Офферман вербує до групи молодого Джону Хайдельбаума, але приховує правду про себе.

Hunters / Amazon Prime / шоуранер — Девід Віл / у головних ролях — Логан Лерман, Аль Пачіно, Джерріка Гінтон, Ділан Бейкер, Лена Олін / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 57% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. Collider вважає, що попри численні недоліки другого сезону, йому вдається логічно та цікаво закінчити історію всіх персонажів. Оглядач на Heaven of Horror каже, що другий сезон жорсткіший за перший та добре, що він, схоже, буде останнім, бо серіал завершується на піку своєї цікавості.

Пригодницький серіал «Вікінги: Вальгалла» — другий сезон

Про що серіал. Другий сезон спінофу серіалу «Вікінги», який розповідає про події через 100 років після фіналу основної історії. Це початок занепаду епохи вікінгів, коли Лейф Еріксон вирушає у плавання через Атлантику, щоб відкрити Америку, а король Гаральд III Суворий збирає велику армію для останньої спроби захопити Англію.

Vikings: Valhalla / Netflix / шоуранер — Джеб Стюарт / у головних ролях — Сем Корлетт, Фріда Густавссон, Лео Сутер, Бредлі Фрігард / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 90% від критиків, 61% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,2.

Що кажуть критики. ReadySteadyCut вважає, що це типова середина сюжету, яку складно оцінювати. Третій сезон буде останнім, фундамент у нього добрий, залишається подивитися, як все закінчиться. Collider хвалить другий сезон за безперервний екшн і справді цікаві пригоди.

Сімейна драма «Загублений пес»

Про що фільм. Філдінґ Маршалл — безвідповідальний юнак з багатої родини. У нього є пес — лабрадор Гонкер. Але Філдінґ приділяє собаці дуже мало уваги, а одного раз випадково губить Гонкера серед гір Аппалачської стежки. Тепер хлопцю доведеться разом із батьком, з яким у нього погані стосунки, будь-що знайти Гонкера та нарешті навчитися думати про когось, окрім себе. Фільм заснований на реальних подіях, що сталися в Аппалачах у 1998 році.

Dog Gone / Netflix / режисер — Стівен Герек / у головних ролях — Роб Лоу, Джонні Берхтольд, Кімберлі Вільямс-Пейслі / тривалість — 1 година 35 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. The New York Times пише, що фільм аж занадто добрий та цукровий, проте буде приємно дивитися фінальні титри, де зображені актори та члени знімальної групи з їхніми власними собаками й котами. Оглядач на Josh at the Movies вважає, що фільм обовʼязково сподобається собачникам і взагалі всім, кому треба подивитися просто миле кіно.

Судова драма «Ваша честь» — другий сезон

Про що серіал. Майкл Десіато — суддя з Нового Орлеана, чий син Адам випадково збиває людину на смерть. Спочатку законослухняний Десіато вважає, що син має у всьому зізнатися, тим паче, що є помʼякшуюча обставина — в Адама стався напад астми просто за кермом. Але виявляється, що загиблий чоловік — син кримінального авторитета, тому Адаму загрожує не лише вʼязниця.

Your Honor / Showtime / шоуранер — Пітер Моффат / у головних ролях — Браян Кренстон, Хантер Духан, Хоуп Девіс / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — ще немає / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. Collider вважає другий сезон повільним і не таким захопливим, як перший, але каже, що ситуацію, в якій насильство постійно породжує насильство, він показує чіткіше і брутальніше.

