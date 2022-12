Щороку дивитеся на зимові свята «Сам удома» і «Реальне кохання»? Ми також, але вже можемо їх дублювати. Ось 10 фільмів і один мультик, які зігріють і осяють у найхолодніші дні

While You Were Sleeping / 1995 / США / режисер — Джон Тартелтауб / у головних ролях — Сандра Буллок, Білл Пуллман, Пітер Ґаллагер, Пітер Бойл / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.