Щороку дивитеся на зимові свята «Сам удома» і «Реальне кохання»? Ми також, але вже можемо їх дублювати. Ось 10 фільмів і один мультик, які зігріють і осяють у найхолодніші дні

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imdb.com / «Бабель»

У кожного є свій пул новорічних та різдвяних фільмів. Там не обійтися без дилогії «Сам удома», циклу про Гаррі Поттера, «Реального кохання» Річарда Кертіса та «Відпустки за обміном». Ми теж їх любимо, але підшукали ще кілька менш популярних, але цікавих і добрих фільмів (і один мультик) із зимовим настроєм.

«Світле Різдво»

White Christmas / 1954 / США / режисер — Майкл Кертіс / у головних ролях — Бінг Кросбі, Денні Кей, Розмарі Клуні, Віра-Еллен, Дін Джаггер / тривалість — 2 години / рейтинг Rotten Tomatoes — 77% від критиків, 88% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Про що фільм. 1944 рік, американські військові — капітан Боб Воллес та рядовий Філ Девіс — разом зі своїм підрозділом святкують Різдво на Західному фронті. Цього ж дня приходить звістка, що їхнього командира, генерала Тома Вейверлі, якого вони дуже поважають, відправляють у відставку. Через декілька років після війни Воллес і Девіс стають відомими артистами, мають власне шоу на Бродвеї. На Різдво вони їдуть виступати в готель «Коламбія» у Вермонті разом із сестрами-співачками Бетті та Джуді, у яких закохуються. На місці ветерани дізнаються, що готель належить Вейверлі, і він на межі банкрутства, бо через чесність і гордість відставному генералу важко вести бізнес. Боб і Філ вирішують врятувати свого командира від злиднів.

«Світле Різдво» — перший фільм в американському прокаті, зроблений за дорогою на той час технологією VistaVision, яка забезпечувала високу якість зображення. Фільм зібрав $12 млн за перші два тижні прокату та став найуспішнішим у США в 1954 році. Отримав номінацію на «Оскар» за найкращу пісню.

«Диво на 34-й вулиці»

Miracle on 34th Street / 1947 / США / режисер — Джордж Сітон / у головних ролях — Морін О’Хара, Джон Пейн, Наталі Вуд, Едмунд Ґвенн / тривалість — 1 година 36 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,9.

Про що фільм. Екранізація однойменного оповідання американського письменника та сценариста Валентайна Девіса. Під час святкування Дня подяки актор універмагу Macy’s, який мав грати Санта-Клауса, напивається. Літній чоловік на імʼя Кріс Крінгл випадково це помічає і робить йому зауваження. Керівництво Macy’s звільняє актора і вмовляє самого Крінгла, що схожий на Санту, зайняти його місце. Крінгл стає популярним Сантою, щодня до нього вишиковуються черги з дітей, яким він роздає поради та дарує іграшки. Кріс знає багато мов, вільно спілкується з дітьми з різних країн і точно знає, які подарунки кому потрібні. Одного дня до нього приходить мала Сюзан, яка не вірить у Санту, бо її мати Доріс вважає такі казки шкідливими. Раптово Сюзан та інші герої починають розуміти, що, можливо, Кріс Крінгл — це і є справжній Санта-Клаус.

Стрічка отримала три премії «Оскар» — за найкращий сценарій, найкраще літературне першоджерело та чоловічу роль другого плану. Та два «Золотих глобуси» за сценарій і чоловічу роль другого плану. Входить до Національного реєстру кінофільмів США. Існують чотири рімейки фільму, бродвейський мюзикл за його мотивами, театральні й радіовистави та навіть ляльковий спектакль.

«Поки ти спав»

While You Were Sleeping / 1995 / США / режисер — Джон Тартелтауб / у головних ролях — Сандра Буллок, Білл Пуллман, Пітер Ґаллагер, Пітер Бойл / тривалість — 1 година 43 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 81% від критиків, 79% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Про що фільм. Соромʼязлива Люсі працює у касах електрички в Чикаго. Щодня вона бачить симпатичного пасажира, в якого таємно закохана, але не може підійти та познайомитися. Одного дня цей пасажир, Пітер, стає жертвою грабіжників, які кидають його на рейки. Люсі рятує чоловіка, але він впадає в кому. Медсестра у лікарні помилково вирішує, що Люсі — наречена Пітера. А Люсі не поспішає цьому суперечити. Поступово уся родина Пітера починає вірити, що Люсі його дівчина, про яку вони просто не знали. Наближається Новий рік, а з ним і розкриття правди.

Стрічка отримала номінацію на «Золотий глобус» за жіночу роль Сандри Буллок та німецьку премію «Золотий екран».

«Моя ніч у Мод»

Ma nuit chez Maud / 1969 / Франція / режисер — Ерік Ромер / у головних ролях — Жан-Луї Трентіньян, Франсуаза Фабіан, Антуан Вітез / тривалість — 1 година 50 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 96% від критиків, 87% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,8.

Про що фільм. Жан-Луї — серйозний чоловік, інженер та католик, який намагається жити виважено та правильно. Йому подобається дівчина, яку він часто бачить серед парафіян своєї церкви, але не підходить до неї, щоб не здатися невихованим. Одного разу напередодні Різдва його друг, марксист та викладач університету Відаль, запрошує Жана-Луї у гості до своєї подруги Мод, яка нещодавно розлучилася з чоловіком. Починається заметіль, і Жан-Луї не може повернутися додому. Йому доведеться ночувати разом із малознайомою жінкою, і це буде дуже незвичайна для такого виваженого чоловіка ніч.

Стрічка отримала номінацію на «Оскар» як найкращий фільм іноземною мовою та номінацію на «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. Отримала премію Синдикату французьких кінокритиків.

«Квартира»

The Apartment / 1960 / США / режисер — Біллі Вайлдер / у головних ролях — Джек Леммон, Ширлі Маклейн, Фред Макмюррей / тривалість — 2 години 5 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 93% від критиків, 94% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,3.

Про що фільм. Сі Сі Бакстер, якого всі звуть Бад — холостий співробітник страхової компанії, який мріє про карʼєру. Він винаймає невелику затишну квартиру неподалік офісу компанії. Колеги часто просять його дати ключі від цієї квартири, щоб там зустрічатися з коханками. І Бакстер, який хоче завоювати повагу, не відмовляє, хоча страждає від неможливості потрапити до власного дому. Його бос, Джек Шелдрейк, пропонує Баду угоду — він підвищить його по службі, якщо матиме постійний доступ до квартири для зустрічей із коханкою. І якщо його дружина про це не дізнається. Бад погоджується. Аж поки не зʼясувалося, що коханка боса — це офісна ліфтерка Френ Кюбелік, в яку таємно закоханий сам Бакстер. У переддень Різдва Шелдрейк приводить Френ у квартиру, але змушений бігти до дружини, і дівчина залишається сама. Згодом додому приходить Бад.

Стрічка отримала пʼять премій «Оскар» як найкращий фільм, за найкращу режисуру, сценарій, монтаж та роботу художника-постановника. А ще три премії BAFTA (найкращий фільм та головні ролі Джека Леммона та Ширлі Маклейн), дві премії «Золотий глобус» (теж Леммону та Маклейн) і безліч інших міжнародних нагород. Фільм займає 102 позицію у списку 250 найкращих фільмів за версією IMDb.

«Сім’янин»

The Family Man / 2000 / США / режисер — Бретт Ретнер / у головних ролях — Ніколас Кейдж, Теа Леоні, Джеремі Півен / тривалість — 2 години 1 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 53% від критиків, 67% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,8.

Про що фільм. Заможний фінансист Джек Кемпбелл веде холостяцький спосіб життя та загалом думає лише про себе. І майже не згадує про Кейт, яку кохав 13 років, але покинув заради карʼєри. Напередодні Різдва він стає свідком дивного пограбування магазину — злочинець під дулом пістолета вимагає у касира купити лотерейний білет. Джек купує цей білет і тим рятує магазин. А наступного дня вранці прокидається у незнайомому домі. Поруч лежить Кейт, яка каже, що він її чоловік, навколо бігають діти, яких він раніше ніколи не бачив, і сам Джек вже не заможний голова корпорації, а власник магазину з середнім достатком. Він намагається вирватися з альтернативної реальності.

Теа Леоні отримала за роль Кейт премію «Сатурн» як найкраща актриса.

«8 жінок»

8 femmes / 2001 / Франція / режисер — Франсуа Озон / у головних ролях — Даніель Дарʼє, Катрін Денев, Ізабель Юппер, Еммануель Беар / тривалість — 1 година 48 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 79% від критиків, 76% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,0.

Про що фільм. Адаптація однойменної пʼєси 1958 року французького письменника Робера Тома. 1950-ті, Франція, переддень Різдва. У великому домі Марселя збирається його родина: його дружина Габі, її сестра Огюстіна та їхня мати, доньки Катрін і Сюзон, сестра Марселя Пʼєретта і дві служниці — куховарка Шанель і покоївка Луїза. Вранці Марсель не зʼявляється на сніданок, Луїза несе їжу в його кімнату і знаходить господаря вбитим — він лежить на ліжку з ножем у спині. Хтось із восьми жінок у домі — вбивця. Вони починають підозрювати одна одну. Поступово увесь кошик з брудною білизною великої родини вивертається.

Стрічка отримала премію «Срібний ведмідь» на Берлінському кінофестивалі за найкращий акторський ансамбль, французьку премію «Люмʼєр» за найкращу режисуру та багато інших міжнародних нагород.

«Людина в костюмі Санта-Клауса»

The Man in the Santa Claus Suit / 1979 / США / режисер — Корі Аллен / у головних ролях — Фред Астер, Гері Бургхофф, Джон Байнер, Берт Конві Маджел / тривалість — 1 година 44 хвилини / рейтинг Rotten Tomatoes — 67% від глядачів, від критиків немає / рейтинг IMDb — 6,5.

Про що фільм. Напередодні Різдва троє чоловіків беруть напрокат костюми Санти в магазині у Нью-Йорку. Скромний вчитель математики Боб хоче справити враження на фотомодель Поллі, в яку закоханий. Дрібний шахрай Стен маскується під Санту, щоб сховатися від злочинців, які його переслідують. А помічник сенатора Гіл хоче здивувати сина, який віддалився від нього через те, що той постійно на роботі. Усі герої нещасливі й переживають невдачі, аж раптом до кожного як диво зʼявляється власник магазину костюмів, щоб допомогти.

Таємничого власника магазину зіграв легендарний голлівудський актор, танцюрист і співак Фред Астер, це була одна з його останніх ролей.

«Нова різдвяна казка»

Scrooged / 1988/ США / режисер — Річард Доннер / у головних ролях — Білл Мюррей, Карен Аллен, Джон Форсайт / тривалість — 1 година 41 хвилина / рейтинг Rotten Tomatoes — 69% від критиків, 71% від глядачів / рейтинг IMDb — 6,9.

Про що фільм. Довільна гумористична адаптація «Різдвяної пісні» Чарльза Діккенса. Френк Крос — багатий, жадібний та егоїстичний телемагнат, який не поважає нікого, крім себе. На новорічні свята він змушує команду свого каналу IBC Television працювати без вихідних, в якості подарунків роздає співробітникам безкоштовні рушники з логотипом каналу, а виконавчого директора взагалі звільняє. Але все змінюється, коли до Френка приходять три привиди Різдва, цього разу в образах таксиста, феї-хуліганки та женця.

Фільм отримав номінацію на «Оскар» за найкращий грим. Після виходу критики сприйняли стрічку прохолодно, але вже у ХХІ столітті часто називають його різдвяною класикою, яка витримала перевірку часом.

«Різдвяні канікули»

National Lampoon’s Christmas Vacation / 1989 / США / режисер — Джерімая Чечик / у головних ролях — Чеві Чейз, Беверлі Д’Анджело, Ренді Куейд / тривалість — 1 година 37 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 73% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,5.

Про що фільм. Третя частина гексалогії класичних американських комедій про родину Грізволдів. Фільм заснований на оповіданні Джона Гʼюза «Різдво ’59», яке він сам переробив на сценарій. Кларк Грізволд зі своєю дружиною Еллен, дітьми Расті та Одрі й іншими родичами збираються святкувати Різдво. Кларк хоче організувати затишне родинне свято, але все йде шкереберть — родичі сваряться, гірлянда не підключається, ялинка згорає, каналізація забивається. А на додачу Кларка ще й позбавляють різдвяної премії на роботі. Але він серйозно налаштований розвʼязати усі проблеми й не втратити різдвяного настрою.

Після виходу критики переважно оцінювали фільм як посередній, та зараз про нього часто пишуть як про різдвяну класику.

Бонус: анімаційний фільм «Клаус»

Klaus / 2019 / Іспанія / режисер — Серхіо Паблос / у головних ролях (озвучка) — Джейсон Шварцман, Джонатан Сіммонс, Рашида Джонс, Джоан К'юсак / тривалість — 1 година 38 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 95% від критиків, 96% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,1.

Про що мультик. Джеспер Йохансон — лінивий та егоїстичний син багатих батьків, які займаються поштовим бізнесом. Численні спроби батька змусити сина вчитися та працювати не мають успіху, тому він йде на радикальний крок — відправляє Джеспера працювати поштарем у місто Смеренсбург на віддаленому північному острові. І ставить умову — якщо Джеспер не опрацює 6 000 листів за рік, то може забути про гроші батьків. У місті все виявляється ще гірше, ніж думав юнак — там живуть два ворожих клани, які не шлють нікому листів. Одного дня сумний Джеспер зустрічає дивного відлюдника Клауса, який майструє деревʼяні іграшки.

Стрічка отримала номінацію на «Оскар» та премію BAFTA як найкращий анімаційний повнометражний фільм, сім премій «Енні» Міжнародної асоціації анімаційного кіно в різних номінаціях і багато інших номінацій та нагород.

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