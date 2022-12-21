Перше й останнє Різдвяне перемир’я, перевантажені поштарі та Санта прориває радянську блокаду. Як святкували Різдво і Новий рік під час воєн ХХ століття — у 15 фото

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Getty Images / «Бабель»

Цьогоріч українці зустрічатимуть Різдво і Новий рік в умовах повномасштабної війни з росією. Хтось у тилу під загрозою обстрілів, із перебоями з електрикою та водою. А військові ЗСУ — в окопах на передовій. Святкувати під час війни завжди непросто, та в різні часи люди все ж берегли святковий дух: прикрашали ялинки, робили вистави для дітей, готували святкові вечері для солдатів на фронті. А іноді навіть вороги влаштовували Різдвяне перемир’я та вітали одне одного зі святом (але зараз для нас це точно не варіант!). «Бабель» у 15 архівних фото згадує, як святкували Різдво і Новий рік під час різних воєн у ХХ столітті.

Напередодні католицького Різдва, 24 грудня 1914 року, на Західному фронті британські солдати почули, як німці в окопах навпроти співали різдвяних пісень і прикрашали траншеї ліхтарями. Солдати почали перегукуватися між собою. А наступного дня британці та німці зустрілись на нейтральній смузі, привітали одне одного з Різдвом, обмінялись подарунками,… Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Під час Першої світової поштові служби були перевантажені ще за місяць до Різдва. Окрім того, що люди надсилали вітання одне одному, багато посилок йшли на передову для солдатів. На фото: Купа різдвяних посилок для американських військових на сортувальній станції в Нью-Йорку, 1918 рік. Getty Images / «Бабель»

Та найкращим подарунком для солдатів була, звісно, відпустка, щоб провести свята із сім’єю. На фото: Солдат у відпустці обирає різдвяні подарунки разом із дружиною та дітьми, 1917 рік. Getty Images / «Бабель»

Не забували й про поранених. Під час Першої світової медсестри Червоного Хреста зазвичай прикрашали шпиталі на Різдво і піклувались про те, щоб кожен пацієнт отримав подарунок. На фото: Святкування Різдва та Нового року в лікарні Британського Червоного Хреста під час Першої світової війни, грудень 1916 року. Getty Images / «Бабель»

Під час Другої світової таких Різдвяних перемир’їв, як під час Першої, уже не було. Однак ще в 1939 році німецькі солдати співали різдвяних пісень для американців. На фото: Німецькі солдати співають для американських радіослухачів під час прямої трансляції з лінії Зігфріда — системи укріплень уздовж кордону з Францією. Трансляцію веде кореспондент … Getty Images / «Бабель»

Усе змінилось, коли США вступили у війну в 1941 році. Тепер противники готували одне одному вже зовсім інші «подарунки». На фото: Екіпаж американського бомбардувальника з бомбою з написом «Щасливого Різдва, Адольфе», грудень 1942 року. Getty Images / «Бабель»

Під час Другої світової більшість продуктів була в дефіциті. Попри це святкування на передовій для британських і американських вояків рідко обходилось без традиційного різдвяного пудингу та смаженої індички. На фото: Британський солдат тримає двох індиків, яких відгодовують на Різдво на фермі в Англії, 25 листопада 1941 року. Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Напередодні Різдва поштові служби були так само перевантажені. Причому солдати з передової теж намагались відправити своїм рідним подарунки. На фото: Британський морський піхотинець на бойовому кораблі завершує роботи над великим ляльковим будинком із меблями, який він планує відправити доньці на Різдво, 1943 рік. iwm.org.uk

Після Другої світової відносини між вчорашніми союзниками — СРСР і західними державами — швидко переросли в Холодну війну. Однією з перших криз стала блокада у 1948 році радянськими військами Західного Берліну, який був під контролем США, Великої Британії та Франції. Утім, західні держави організували постачання повітряним мостом, який успішно діяв… Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

Getty Images / «Бабель»

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