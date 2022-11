Що подивитися у вихідні. Новий сезон «Корони», непомічений, але чудовий вестерн «Англійка» та дебют Сильвестра Сталлоне у світі сучасних серіалів

Тексти

Цього тижня на Netflix, Amazon Prime та Paramount+ вийшло кілька цікавих релізів. Серед них — п’ятий сезон історичного серіалу «Корона» про королеву Єлизавету II, другий сезон підліткової фантастики «Черниця-воїн», добрий анімаційний фільм «Татів дракон», мінісеріал про Дикий Захід «Англійка» та кримінальний серіал «Король Талси» зі Сильвестром Сталлоне в головній ролі. «Бабель» зібрав відгуки й оцінки критиків та підказує, що подивитися у вихідні.

Історичний серіал «Корона» — п’ятий сезон

Про що серіал. Новий сезон серіалу про британську королеву Єлизавету II розповідає, яким було її життя в 1990-х та про розлучення принца Чарльза з леді Діаною. Це вже третя зміна акторського складу серіалу, адже перший сезон розповідав про молоді роки Єлизавети — від 1947 до 1965 року. А другий — до 1990-го.

The Crown / Netflix / шоуранер — Пітер Морґан / у головних ролях — Імельда Стонтон, Джонатан Прайс, Леслі Менвілл, Елізабет Дебікі / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 87% від критиків, 90% від глядачів / рейтинг IMDb — 8,7.

Що кажуть критики. The Guardian пише, що особиста історія Чарльза та Діани справляє не таке сильне враження, як розповідь про участь королівської родини в глобальних подіях у минулих сезонах. І від цього серіал сильно програє. IGN пише, що серіал досліджує теми кохання та особистих бажань всупереч обов’язкам досить витончено та елегантно.

Фантастичний серіал «Черниця-воїн» — другий сезон

Про що серіал. Другий сезон телевізійної адаптації однойменних коміксів американського автора Бена Данна. Невідомі вдираються до церкви та починають вбивати черниць. Одна з них — 19-річна Ава Сільва — після цього приходить до тями в морзі, на спині в неї дивний предмет. Вона дізнається, що належить до давнього ордену, який захищає світ від демонів. Але світ виявляється не таким чорно-білим, як Аві здавалося спочатку.

Warrior Nun / Netflix / шоуранер — Саймон Баррі / у головних ролях — Альба Баптіста, Текла Ройтен, Лорена Андреа / тривалість — 8 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 89% від глядачів, від критиків ще немає / рейтинг IMDb — 6,9.

Що кажуть критики. Оглядач на ReadySteadyCut пише, що серіал, звісно, підлітковий, але цікаво грається з історичними та біблійними мотивами, і в новому сезоні дивитися на це ще цікавіше. Paste Magazine вважає другий сезон справжнім тріумфом і сподівається, що Netflix тепер не так часто закриватиме серіали після першого сезону, бо «Черницю-воїна» могла спіткати така доля.

Анімаційний фільм «Татів дракон»

Про що фільм. Екранізація однойменного дитячого роману 1948 року американської письменниці Рут Стайлз Ганнет. Під час Великої депресії в США хлопчик Елмер та його мама змушені переїхати у велике місто в пошуках заробітку. Елмеру не подобається переїзд і життя в скруті, тому він свариться з мамою та тікає з дому. Хлопчик зустрічає дивну бездомну кішку, яка розповідає йому про таємничий Дикий острів, де живе дракон, який допоможе заробити грошей. Елмер вирушає в подорож.

My Father's Dragon / Netflix / режисерка — Нора Тумі / у головних ролях — Джейкоб Трембле, Ґатен Матараццо, Гольшіфте Фарахані / тривалість — 1 година 39 хвилин / рейтинг Rotten Tomatoes — 85% від критиків, 86% від глядачів / рейтинг IMDb — 7,6.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що цей мультфільм дасть кілька важливих життєвих уроків дітям та стане розрадою для дорослих. The New York Times пише, що жарти інколи кульгають, але візуал у фільмі вражаючий.

Мінісеріал-вестерн «Англійка»

Про що серіал. 1890 рік, Корнелія Локк із Англії приїжджає на Дикий Захід, щоб розкрити таємницю вбивства свого сина та покарати можливих убивць. Вона зустрічає Елая Віппа — індіанця з народу пауні, який може допомогти їй помститися. Віпп — колишній розвідник армії США, він хоче отримати землю, обіцяну йому за службу. Але злодії хочуть використати його, щоб позбутися Корнелії.

The English / Amazon Prime / шоуранер — Х’юго Блік / у головних ролях — Емілі Блант, Часк Спенсер, Рейф Сполл / тривалість — 6 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 82% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — 7,7.

Що кажуть критики. The Guardian каже, що сценарій серіалу скромний і чудовий, як гарний пейзаж. Оглядач на RogerEbert побоюється, що «Англійка» може загубитися на фоні інших серіалів, але вона заслуговує на глядачів.

Кримінальний серіал «Король Талси»

Про що серіал. Двайт Манфреді на прізвисько Генерал був не останньою людиною в нью-йоркській мафії, але потрапив у в’язницю, звідки вийшов лише через 25 років. За цей час багато чого змінилося, і босам мафії старий Двайт уже не потрібен, тому вони відправляють його до Талси, штат Оклахома, щоб він провів декілька незаконних операцій і збудував філіал їхньої організації.

Tulsa King / Paramount+ / шоуранери — Тейлор Шерідан і Теренс Вінтер / у головних ролях — Сильвестр Сталлоне, Макс Казелла, Доменік Ломбардоцці / тривалість — 10 епізодів / рейтинг Rotten Tomatoes — 55% від критиків, від глядачів ще немає / рейтинг IMDb — ще немає.

Що кажуть критики. Variety пише, що серіал досить посередній, але Сильвестр Сталлоне настільки органічний у ролі Манфреді, що заохочує дивитися. The Hollywood Reporter каже, що серіал сприймається насамперед як комедія, що обігрує протистояння стариганів та молоді. І геть не всі жарти на цю тему в ньому смішні.

